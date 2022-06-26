華爾街不安 放慢招聘腳步 徵才從火熱→降溫→年底冷卻

華爾街招聘熱潮已出現降溫跡象。（美聯社）

招聘顧問、業界高層的看法及近來的數據均顯示，隨著經濟前景不確定性升高，且金融市場崩跌，華爾街 去年大舉招兵買馬的步調已開始放慢。

路透報導，勞工局最新數據顯示，儘管證券、大宗商品合約、投資、基金和信託類企業仍持續招聘，但開出的職缺數已大減，5月僅新增1200個職位，遠不如4月的4600個。據統計，這些產業去年的月均新增職缺數為3400個，全年擴編幅度為2000年以來最大。

薪酬顧問公司Johnson Associates董事總經理強森說，華爾街招募及薪酬諮詢需求。去年底空前火熱，但目前正迅速降溫，也許到年底便會冷卻。

無獨有偶，招聘業者GQR Global Markets投銀業務高級副總裁米拉巴爾也表示，在全球市場慘跌之際，一些客戶已暫停物色人才，準備「觀望情勢發展」，再決定是否進一步擴編團隊。

花旗集團、摩根大通（小摩）及富國銀行等金融巨頭先前面臨殘酷的人才爭奪戰，爭相在去年及今年初提高員工福利，以招聘及留住人才，促使華爾街獎金水準衝上15年新高。

然而，隨著烏俄戰爭引發物價飆漲，各國央行陸續調升利率 以抑制通膨，一些華爾街企業已開始對經濟衰退的風險感到不安。

金融業一些部門已開始縮減人力，最容易受升息影響的房貸部門首當其衝，原因是利率上升將衝擊房屋銷售。彭博資訊報導，小摩已計劃資遣數百名房貸部門的員工，並把上百名房貸部門員工轉調其他單位。

華爾街不同領域的招募步調全面放緩，由於市場震盪導致交易量暴跌，華爾街投銀部門今年來整體營收 較去年同期銳減約38%，衝擊徵才計畫。

人才諮詢公司Sheffield Haworth董事總經理兼美洲負責人貝爾說，股票資本市場領域招聘活動降溫速度最快，因為相較於提供全方面服務的銀行，經紀交易商受創特別深。