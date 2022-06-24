金融、旅遊股領軍 道指飆823點 史指漲逾3%

道瓊工業平均指數 大漲逾800點，從上周熊市的低點反彈，在6月首度全周全面上揚。

道指上漲823.32點或2.68%至3萬1500.68點，在收盤前最後一個小時加速上漲。史坦普500指數上漲116.01點或3.06%至3911.74點。那納斯達克綜合指數上漲375.43點或3.34%至1萬1607.62點。

主要股指本周大幅反彈。史指本周上漲6.5%，那指上漲7.5%，道指上漲5.4%。

上周史指創下2020年以來最大單周跌幅，收盤下跌5.8%。

在市場參與者尋求底部之際，所有三個主要平均線都結束連續3周的跌勢。即使如此，許多華爾街 人士仍保持著悲觀的前景。

Wolfe Research策略師森耶克(Chris Senyek)在最新報告中寫道：「我們認為過去3個交易日美股的反彈，是熊市在嚴重超賣情況下的反彈。」「雖然短期內可能會有一些額外的後續行動，但我們的中期看跌基本假設保持不變，下一輪下跌將受到衰退風險上升和獲利調降的推動。」

在聯準會(Fed)密切關注的消費者信心指數顯示通膨預期略有放緩後，股指放手上漲。

根據密西根大學發布的最新調查顯示，6月消費者信心指數創下50年歷史新低。雖然從表面上看對市場不利，但投資人看中報告中的一個數據，顯示消費者對未來12個月的通膨預期回落至5.3%；低於本月初的初值5.4%，這對影響Fed採取更積極的升息至關重要。

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)寫道，「總而言之，市場情緒喜憂參半。」「消費者正在走出大門為『體驗』買單，像是旅遊、休閒、美容產品、家庭必需品等。通膨上升，尤其是食品和能源成本的上漲，是人們普遍預計將在短期內抑制可自由支配支出的不利因素之一。」

漲勢是全面性的，史指500支成份股有493支走升，所有11個類股都上揚。

郵輪 公司股票領漲史指。嘉年華上漲12.44%，該公司上季財報訂位數是前季的「近一倍」，這意味著該公司出現「自疫情開始以來的最佳單季訂位量」。

皇家加勒比集團大漲15.77%。挪威郵輪控股公司上漲15.36%。

在Fed公布年度「壓力測試」結果後，金融股是表現最好的類股。Fed表示，像是富國銀行之類的銀行擁有強大的資本池，可以抵禦嚴重的經濟衰退。

富國銀行上漲7.55%。 Capital One上漲5.64%。

在企業方面，即使發布了樂觀的獲利財測，物流公司聯邦快遞第4季財報喜憂參半，但其股價仍飆升7.16%。

隨著富時羅素完成其年度指數調整，改變包含數兆元的指數成份股，華爾街的波動性也加劇。指數調整通常伴隨著大量的成交量。

《華爾街日報》報導，今年最大的變化是Meta(META-US)和Netflix(NFLX-US)等科技公司在股價暴跌後被納入羅素1000價值指數。 Meta和Netflix分別飆升7.19%和5.03%。