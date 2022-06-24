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知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

編譯林奇賢／綜合外電
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）警告，市場不夠重視聯準會（Fed）的說詞，但Fed勢必全力抑制通膨，聯邦資金利率明年可能升破5%。

Business Insider報導，艾克曼23日在推特上發文說：「通膨失控，通膨預期已成脫韁野馬。」他並指出，日前短天期債券殖利率大幅下滑，證明投資人並不相信Fed將持續升息來對抗通膨，但這可能是因為Fed主席鮑爾的溝通風格，才導致債券市場「錯誤解讀」。

這位潘興廣場資本管理公司創辦人說：「一個預測：Fed是認真的。」他預測Fed 7月將升息3碼（75個百分點）以上，再之後的會議則每次升息2碼（50個百分點）以上，直到通膨明顯減速，往Fed設定的2%目標回落。

艾克曼在一則推文中預測，聯邦資金利率將調高至現在的逾三倍，明年會升破5%。目前的聯邦資金利率區間為1.5%至1.75%。

他說，「通膨正持續、不間斷地攀升」，全美各地的企業都在調漲價格，以抵銷高漲的成本。另一方面，美國消費者和企業手握大量現金、債務不多，而銀行的存放比一直處於歷史低點，因此廣泛的衰退憂慮並不足以抑制通膨，或阻止Fed進一步升息。

殖利率 升息 債券

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