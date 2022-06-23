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重申「無條件抗通膨」 鮑爾：經濟衰退並非不可避免

編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾23日再次承諾「無條件」遏制通膨。（路透）
鮑爾23日再次承諾「無條件」遏制通膨。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾23日再次承諾「無條件」遏制通膨，經濟衰退並非不可避免。理事鮑曼則跟進多位Fed官員，支持下個月再升息75個基點。

鮑爾周四在眾院金融服務委員會備詢 ，這是他第二天在國會作證。他表示，「我們勞動市場過熱到難以持久，而現在離通膨目標還很遙遠」，「我們真的需要恢復物價穩定，讓通膨率回落至2％，因為如果不這樣做的話，將無法實現可持久的充分就業。」

鮑爾重申， Fed仍希望經濟實現軟著陸，儘管過程會比較艱難。他對眾議員表示，「過去幾個月的事件，尤其是這場推高汽油價格的戰爭，令軟著陸變得更具挑戰性，但我們認為經濟衰退並非不可避免」。

決策者上周將利率調高75個基點，鮑爾暗示7月末舉行的下一次會議可能升息50或75基點。鮑曼周四則表示，她支持下個月升息75個基點，然後連續進行幾次至少50個基點的升息，直到通膨壓力降溫。

上周六另一位理事沃勒也表示，將支持7月升息75個基點。明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里和芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯也表明這種升息幅度合理，值得在下個月討論。

Fed急進升息引發金融市場震盪，投資人擔心可能引發經濟衰退。鮑威爾周三對國會表示，衰退的可能性「必然存在」，這不是Fed的目的，也非Fed認為是通膨率降至2%目標的必要條件。

共和黨對Fed鷹派立場表示支持，而民主黨認為升息不會對高油價或食品價格產生任何影響，卻可能導致數百萬美國人失業。

鮑爾說，Fed有可能在不損害勞動市場的情況下降低通膨，現在的目標是讓需求側降溫，而不是導致失業。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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