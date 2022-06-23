債券殖利率降 股指相對回升

由於債券殖利率下滑，股指尾盤走升。(美聯社)

由於債券殖利率 下滑，股指尾盤走升，華爾街繼續評估衰退風險。

道瓊工業平均指數 上漲194.23點或0.64%至3萬677.36點。史坦普500指數上漲35.84點或0.95%至3795.73點。那斯達克綜合指數上揚179.11點或1.62%至1萬1232.19點。

隨著市場參與者繼續考慮經濟下滑的可能性，以及10年期美國國債殖利率跌至大約2周以來最低水平，以科技股為主的那指超過其他平均股指。殖利率與價格成反比。

Horizo​​n Investments投資長拉德納(Scott Ladner)說，「我們今天和昨天至少在內部看到的市場行為顯示，市場越來越關注全球經濟成長，美國殖利率曲線前端的事實已被凸顯出下跌很多。」

在大盤指數中，消費性必需品、公用事業、房地產和醫療保健股等更具防禦性的股票 表現優異，平均都上漲約2%。消費性必需品股票如Clorox上漲6.06%。

房屋建商也提振了消費周期股，如Lennar和D.R. Horton分別上漲4.51% 和5.13%。

與此同時，由於油價受到打擊，能源是史指中表現最差的類股。斯倫貝謝(Schlumberger)下跌6.77%。Valero Energy和Phillips 66分別下跌7.5%和6.78%。

航空股被運輸問題拖累。聯合航空下跌2.48%，因為它削減了從紐瓦克起飛的航班12%。美國航空因放棄對美國4個小城市的服務，下跌0.92%。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)23日重申，Fed「堅定地致力於」降低通膨；這是他第二天在國會就貨幣政策發表講話。他還指出，經濟衰退是一種「可能性」，這種擔憂一直困擾著華爾街。

NEIRG Wealth Management總裁賈庫馬基斯(Nick Giacoumakis)說，「毫無疑問，我們將陷入衰退。只是這種衰退有多嚴重還有待觀察。」

瑞銀將經濟衰退的可能性提高到69%，成為最新一家宣告面臨經濟低迷風險的投資銀行。花旗集團和高盛本周也提高了對衰退風險的預期。

瑞銀在最新報告中表示：「我們現在正在關注任何進一步的負面後續行動，或者由於硬數據恢復成長動能而讓我們達到局部峰值。」

另一方面，摩根大通的一位高級策略師表示，他相信美國經濟將完全避開衰退，股市將在下半年收復任何損失。

股票搖擺不定，試圖從近期的熊市低點反彈。即使如此，本周主要平均指數仍將上漲，道指上漲2.6%，史指上漲3.3%，那指上漲4%。

勞工部表示，截至6月18日當周，每周申請失業救濟金人數減少2000人，經季節調整後為22.9萬人，顯示勞動市場依然吃緊。