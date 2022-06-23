我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

波克夏買不停 再敲進這檔股票 持股比率已逾16%

編譯黃淑玲／綜合外電
Occidental石油公司洛杉磯辦公大樓。(路透)
Occidental石油公司洛杉磯辦公大樓。(路透)

「股神」巴菲特的波克夏公司持續敲進西方石油公司（Occidental Petroleum）的股票，根據周三（22日）申報資料，波克夏再買入960萬股西方石油股票，在西方石油持股比重已經到達16.3%。

這波買股分散在上周進行，成本大約5.29億美元。上個月波克夏已經買了價值3.36億美元的西方石油股票，今年稍早還有一波，那時花了70億美元購買。

因此到周三（22日）收盤為止，波克夏總計持有1.527億股西方石油股票，以周三該股收盤價計算，價值約85.2億美元。西方石油最近期的股價高點出現在5月，現在已由這個高點下跌21%。不過今年以來，漲幅仍超過90%。先前俄烏戰爭爆發後，因為油價上漲加上波克夏買進等利多，西方石油股價曾經倍翻。

路透指出，波克夏現在已經成為西方石油最大的單一股東，並且擁有購買8,390股股票的選擇權，如果行使，持股比重還會再提高到逾25%。

今年波克夏一直大手筆投資買股，第1季就花了511億美元，其中259億押注在雪佛龍石油公司（Chevron）。分析師們已經看到波克夏投資西方石油與雪佛龍這兩家石油公司的因油價高漲受益。

石油 波克夏 股票

上一則

德銀、花旗：全球經濟衰退機率50%

下一則

東芝獲競購買家估值220億美元、可能下市 盤中股價大漲

延伸閱讀

經濟崩潰 斯里蘭卡買不起石油 賭場大亨將入閣救市

經濟崩潰 斯里蘭卡買不起石油 賭場大亨將入閣救市
一洲焦點／拜登緩徵石油稅救通膨、控槍法案是一大進步？

一洲焦點／拜登緩徵石油稅救通膨、控槍法案是一大進步？
股神巴菲特本季買回多少自家股票？答案很節制

股神巴菲特本季買回多少自家股票？答案很節制
股神很受傷 巴菲特的波克夏本季投資損失已650億元

股神很受傷 巴菲特的波克夏本季投資損失已650億元

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

為什麼美股今天休市？原因是這個

2022-06-20 06:35
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
比特幣18日下午賣壓狂湧，盤中跌破2萬美元大關，乙太幣也同步狂瀉，失守1,000美元關卡。路透

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

2022-06-18 07:11
桑默斯向Fed獻策：我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹。路透

與拜登通過電話 桑默斯說失業連5年超過5%才能遏制通膨

2022-06-20 19:08
美國聯準會（Fed）15日一口氣提高利率0.75個百分點，宣示力抗通膨的決心。但有觀察家擔心，Fed在美國成長力道快速減弱之際大舉收緊貨幣政策，可能繼去年誤判通膨情勢之後，又抓錯經濟大方向。 歐新社

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

2022-06-16 07:08

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼