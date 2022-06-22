油價要回落至100元了？衰退疑慮又重挫超過3%

國際油價自6月上旬以來持續回跌。(路透)

國際油價 今天（23日）盤中再度重挫，盤中跌幅超過3%，反映市場對全球景氣減緩的疑慮加劇，聯準會主席鮑爾 警告美國經濟衰退存在可能性，也讓投資人更加憂慮。

西德州原油8月期貨23日盤中跌破103美元，下跌3.64%，報每桶102.32美元。這項指標原油價格自6月8日收盤以來迄今已跌逾15%，隨著全球經濟警訊聲浪愈來愈大，投資人看淡石油 市場依然吃緊的因素。

布蘭特原油價格23日盤中重挫3.3%，報每桶108.04美元。

鮑爾22日表示，他不認為經濟衰退的可能性特別高，但也是有其可能性。他說，商品價格與烏克蘭戰爭明顯連動。近期，石油價格已隨其他原物料價格回跌，銅等基本金屬跌勢尤其重。

荷蘭國際集團（ING）駐新加坡商品策略主管Warren Patterson表示：「全球成長減緩會對石油需求造成風險，這可能有助緩和市場上一些吃緊的情況。我們已經見到需求估計向下修正。」

其他大型銀行看法不一。高盛22日在報告中表示，需求正超越供應，同時警告說，聯準會「無法印製商品」；花旗預期油價年底前會下跌。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點