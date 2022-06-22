難實現經濟軟著陸…鮑爾委婉認了經濟衰退可能性

紐約三大指數22日在震盪中小跌，因油價下跌拖類能源股，和投資人消化聯準會（Fed）主席鮑爾對參議院金融委員會發表有關降低通膨的言論。（美聯社）

紐約三大指數 周三（22日）在震盪中小跌，因油價下跌拖類能源股，且投資 人消化聯準會（Fed）主席鮑爾 在參議院金融委員會發表有關抑制通膨的言論。

道瓊工業指數跌47.12點，或0.15%，收報3萬483.13點，標普500指數跌4.9點，或0.13%，收在3759.89點，那斯達克指數跌16.22點，或0.15%，收報1萬1053.08。

鮑爾22日對參議院金融委員會作證時說，Fed決心壓低位處40年來高點的通膨，同時設法維持經濟不陷入衰退。在鮑爾發表談話後，美股盤中由黑翻紅，但收盤轉跌。

彭博資訊報導，鮑爾並未提到未來升息的規模，但默認Fed未能完成使命，並表示很難實現經濟軟著陸。儘管如此，有些投資人認為鮑爾的談話顯示，Fed在採取行動抑制通膨時，會把經濟基本面和經濟衰退的可能性納入考量，這一點使人安心。

國際油價22日盤中重挫逾5%，紐約原油期貨更跌到每桶103.2美元，因投資人對美國經濟可能陷入衰退的疑慮加深。拜登政府同日稍晚呼籲國會批准暫停徵收聯邦汽油稅三個月。

油價下滑拖累今年來表現強勁的標普500能源股大跌4.2%。能源業者埃克森美孚 、雪佛龍及康菲石油（ConocoPhillips）拖累標普500大盤下跌。

以科技股為主的標普500資訊科技股跌0.4%，也對大盤造成拖累。蘋果跌0.38%，特斯拉跌0.4%。

投資人正試圖評估股市何時才能見底，他們權衡Fed升息抑制通膨對經濟帶來的風險。標普500指數本月稍早從1月觸及的歷史新高回跌逾20%，確認遁入熊市，且上周寫下2020年3月來的最大單周跌幅。

Baker Avenue資產管理公司首席策略師King Lip說：「市場繼續震盪，我們肯定還沒走出困境......擔憂仍然存在。」

在標普500指數中，房地產、醫療保健及公用事業等防禦型類股漲最多，漲幅依序是1.6%、1.4%及1%。

在公司消息方面，美國藥廠莫德納大漲4.7%，因稍早表示更新版的新冠疫苗對Omicron變種病毒產生強烈的免疫反應。

陶氏化學跌4.7%，稍早瑞士信貸將這家化學品製造商的股票評級調降至「落後大盤」。