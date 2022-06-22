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房市榮枯影響經濟和美股？目前還看不出來

文／張大仁
房市雖持續火熱，但似乎已到頂點。（歐新社）
房市雖持續火熱，但似乎已到頂點。（歐新社）

炙手可熱的房市開始出現降溫跡象。之前隨著聯準會(Fed)升息和債券殖利率飆升，房貸利率飆升房價飆升至許多潛在買家無法承受的水平。

但房市放緩是否會損害整體經濟並導致股市進一步下跌，目前還不清楚。

房屋建商Lennar的股價今年來下跌近45%，但6月底提供了一些好消息。該公司財報的獲利和營收高於預期，並表示房屋新訂單比一年前增加了4%。

Lennar股價受此消息影響上漲。競爭對手KB Home也小幅走高。

然而，Lennar執行總裁米勒(Stuart Miller)在描述房市景氣時卻表現得極為謹慎。他在財報聲明中表示，這是「市場上一個複雜的時刻」，「利率在6個月內快速翻倍，加上房價加速升值，開始促使許多市場買家停下腳步重新考慮。」他並補充說Lennar「在上季結束後開始看到這些影響」。

●利率升勢停滯，但不會扼殺對房屋的需求

米勒表示，「Fed透過升息和量化緊縮來抑制通膨的決心，已經開始產生預期的效果，即減緩一些市場的銷售，並阻止全美房價上漲。」他補充說，「房價和利率之間的關係正在重新平衡。」

這種低迷對整個房產業產生了不可否認的影響。線上房產經紀公司Redfin和其他幾家住房公司已開始裁員。

某些專家希望房市的進一步放緩不會像2008年房地產泡沫破裂和次級房貸崩盤那樣對經濟造成嚴重破壞。

Hightower RDM Financial Group投資長雪爾登(Michael Sheldon)表示：「如今銀行的狀況要好得多，它們不會向沒有信用或信用不良的人發放貸款。」「即使出現經濟衰退，對住房的影響也可能是溫和的。至少沒有以前那麼多的失衡。」

即使美股大盤和經濟動盪，許多市場的房價也繼續飆升。

美國全國房地產經紀人協會(NAR)報告顯示，5月房價中值首次突破40萬元，創下40萬7600元的歷史新高。較一年前增加近15%。

但根據NAR的數據，成屋銷售連續第4個月下降，較4月下降3.4%。

●房市景氣趨緩，但並非崩盤

NAR首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)表示：「今年房貸利率急劇上升對住房負擔能力造成挑戰，預計未來幾個月銷售額將進一步下降。」

他說，「即使如此，價格合理的房屋正在快速銷售，庫存水平仍需大幅上升以冷卻房價升值，並為購房者提供更多選擇。」

但這可能並不代表房價會突然暴跌。目前對房屋的需求仍然相當不錯，問題在於負擔能力。

第一富蘭克林金融服務公司首席市場策略師尤恩(Brett Ewing)在報告中說：「我們認為房市正在重現70年代末到80年代初的狀態，房價成長停滯但並未崩盤。」

然而，許多潛在買家、尤其是希望從租房轉向自置居所的年輕人，還是買不起房子。

即使如此，許多正在出售現有房產並購買房產的現有業主都能完成交易。因此，雖然房市可能開始出現一些裂痕，但基礎仍然相對牢固。房貸利率可能需要更大的飛躍才能將潛在買家嚇跑。

Jefferies經濟學者馬考斯卡(Aneta Markowska)和西蒙斯(Thomas Simons)在報告中表示：「5月平均房產在市場上的停留時間僅為16天，創下該指標的新低。」

他們補充說：「這代表供應仍然不足，投放市場的任何新庫存仍在快速消化。」

房價 殖利率 房地產

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