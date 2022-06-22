維繫升勢不成 股指小幅走跌

投資人試圖收復今年部分跌幅，股市在前一交易日的強勁上漲後震盪走跌。(美聯社)

投資 人試圖收復今年部分跌幅，股市在前一交易日的強勁上漲後震盪走跌。交易員還評估了聯準會(Fed)主席鮑爾 的言論，他重申了Fed對抗通膨的立場。

史坦普500指數下跌4.9點或0.13%至3759.89點。道瓊工業平均指數下跌47.12點或0.15%至3萬483.13點。那斯達克綜合指數下跌16.55點或0.15%至1萬1053.08點。

Fed主席鮑爾22日淡化了對經濟衰退的擔憂，並告訴國會，Fed有「決心」控制已飆升至40年高點的通膨，「在Fed，我們理解高通膨造成的困難。」他對參議院銀行委員會說：「我們堅定地致力於讓通膨回落，我們正在迅速採取行動。」

鮑爾補充說，Fed將堅持到底，直到「令人信服的證據證明通膨正在下降」。他還表示，在不出現衰退的情況下實現經濟軟著陸已經「更具挑戰性」。

Fed上周將利率提高了0.75個百分點，並暗示下個月可能會再次以相同幅度升息。Fed上周轉向更激進的抗通膨立場，讓投資人感到不安，擔心Fed寧願冒著衰退的風險，也不願忍受持續的高通膨。

Blanke Schein Wealth Management投資長許恩(Robert Schein)寫道，「通膨仍然是金融資產面臨的最大風險，鮑爾的立場非常明確：Fed將繼續升息，直到通膨開始減弱。在那之前，很難想像風險資產能持續反彈。」

他說，「在Fed改變目標前，緊縮的貨幣環境將繼續成為金融市場的逆風。」

與此同時，本周華爾街對即將到來的衰退的預期繼續上揚。花旗集團將全球經濟衰退的可能性提高至50%，並指出消費者開始縮減支出的數據。

花旗集團在報告中指出，「歷史經驗證明，通貨緊縮通常會給經濟成長帶來巨大的成本，我們認為衰退的總體可能性現在接近50%。」

高盛認為，美國經濟出現衰退的可能性越來越大，並表示風險「更高且更接近」，「主要原因是我們的基本成長假設現在降低了，而且我們越來越擔心如果能源價格進一步上漲，即使經濟活動急劇放緩，Fed也將不得不對高總體通膨和消費者通膨預期做出有力回應。」

與此同時，瑞銀在給客戶的報告中表示，在其基本假設中，預計美國或全球不會在2022年或2023年出現衰退，「但很明顯，硬著陸的風險正在上升。」

瑞銀補充說：「即使經濟的確陷入衰退，考慮到消費者和銀行資產負債表的實力，它也應該是淺度衰退。」

其他方面，由於擔心經濟放緩將損害燃料需求，油價下跌，能源股受到打擊，在史指中表現最差，下跌4.2%。

馬拉松石油 (Marathon Oil)和康菲石油(ConocoPhillips)分別下跌7.23%和6.27%。西方石油(Occidental Petroleum)和埃克森美孚分別下跌3.63%和3.96%。

拜登總統呼籲國會暫停徵收聯邦汽油稅。這項努力旨在減輕消費者在選舉年的壓力。