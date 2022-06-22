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衰退疑慮再起 美股期指午後跌幅拉大 亞股愈跌愈重

編譯劉忠勇／綜合報導
日圓兌美元升值0.4%至136.08，重新扮起避險角色。（路透）
日圓兌美元升值0.4%至136.08，重新扮起避險角色。（路透）

美股期指今天（周三）在亞洲交易午後跌幅擴大，亞股也轉跌，美元和日圓均走升，反映全球經濟走下坡的風險升高，投資人紛紛避險。

史坦普500指數期指和那斯達克100期指各跌0.9%和1%，MSCI亞太指數下跌0.5%，中國科技股跌幅最重。天風國際分析師郭明錤在推特發文說，Meta元宇宙硬體和頭戴耳機業務放緩。歌爾大跌10%，立訊重挫6.6%。 Jefferies在報告中將立訊精密的評級從「買進」下調至「觀望」，稱隨著通膨和衰退風險的上升，消費電子的需求疲軟將會延續至今年下半年和2023年。

台灣加權股價指數午後大跌345點，跌幅2.2%。南韓Kospi指數跌1.9%。

原油價格跌到到110美元之下。西德州中級原油（WTI）8月交割期貨大跌3.5%至105.73美元；布蘭特原油8月期貨下跌3.1%至111.06美元。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至104.606，日圓兌美元升值0.4%至136.08。

摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛陸續發出警告，經濟前景黯淡，美股可能還會下跌。德銀將股票評為「低於權值」，但認為若股市繼續下跌，將拉近和「中性 」評級之間的差距，就算經濟出現衰退，也不會維持太久。

指數 美股 高盛

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