關鍵2原因 東南亞國家擋得住「停滯性通膨」

東南亞國家因旅遊業復甦和出口攀升，料能避免停滯性通膨。（路透）

英國的金融時報報導，越南 、馬來西亞、印尼 和菲律賓等東南亞 國家，因旅遊業復甦和出口攀升，料能抵擋得住停滯性通膨的威脅。

雖然全球其他地方都在擔心利率升高和潛在的衰退，東南亞似能擺脫和高通膨和產出下滑問題。金融時報分析官方資料發現，越南、馬來西亞、印尼和菲律賓等四個東協成員國，因取消疫情期的入境管制，旅遊業復甦讓景點旅館客滿，帶動GDP的增速比通膨快。

滙豐銀行首席亞洲經濟學家Frederic Neumann說：「目前在東南亞看到的是重新開放帶來反彈：成長環境非常強勁，可能延續到下半年。東協看起來韌性十足。」

澳盛銀行亞洲研究主管Khoon Goh說：「這裡沒有太多關於停滯性通膨的討論。亮點之一是東南亞國家已將新冠肺炎當成地方病，向前邁進，放鬆限制並開放經濟。」

僅泰國和新加坡的通膨增速比GDP快。泰國經濟在反彈，但通膨升高抑制消費者需求；星國上月警告，受俄烏戰爭及其主要貿易夥伴中國大陸防疫封鎖的影響，復甦放緩。

此區的亮麗數據部分反映出自疫情期不景氣反彈回升的「基期效應」。菲律賓先前嚴格封鎖以控制疫情，經濟萎縮嚴重，如今消費復甦，第1季GDP成長率高達8.3%。

東南亞國家的產出也展現強勁動能，包括出口穩步成長。食品、燃料和大宗商品的價格上漲，嘉惠能大量輸出的國家，不管那是棕櫚油（印尼和馬來西亞）、橡膠（泰國和馬來西亞）或煤炭（印尼）。

這些國家也因為製造商尋求供應鏈多元化，將生產移出中國而受益，例如蘋果公司將部分iPad生產移到越南。

Natixis銀行新興亞洲區資深經濟學家阮貞說，「中國持續受擾亂，以及地綠政治緊張局勢，將進一步增加外界對東南亞的投資」。

儘管東協經濟體大致表現良好，但有些國家比較容易受到全球趨勢變黯淡的影響，例如菲律賓，它是糧食和燃料的淨進口國。