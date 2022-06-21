鹿特丹港貨櫃場太擠 亞洲海運的空櫃短缺恐惡化

荷蘭鹿特丹港貨櫃碼頭。（歐新社）

彭博資訊報導，亞洲出口商運輸必備的海運貨櫃空箱， 現在卡在荷蘭鹿特丹港，短缺情況可能惡化。主要是目前尚待處理的貨物不斷累積，港方優先處理滿載的貨櫃。

海運專家說，鹿特丹港現在面臨有貨貨櫃和空櫃都爆滿的情況，偏偏碰到上海在3月實施封控措施後，從歐洲前往中國的海運航班減少了。

鹿特丹港方周一（20日）說，過去幾個月由於船期不定，以及進口貨櫃輪停靠時間較長，目前港區貨櫃場異常擁擠，所以部分已卸完貨的空櫃必須先轉移到倉棧場去，來紓解港區貨櫃場滿載問題。

歐洲最大貨運承攬商之一Kuehne+Nagel International表示，碼頭現在只准少部分的空櫃作業，重心放在疏運載貨貨櫃，「愈來愈多的空櫃沒辦法回到出發地，包括亞洲地區」。

物流公司指出，雖然上海本月已經放鬆防疫 管制，但船舶不足再加上歐洲港口的延誤，裝載了出口貨品的貨櫃、空櫃一起競爭前往中國貨櫃船上有限的空間。物流公司擔心，這又會再掀起新一波的歐亞間海運之亂。

中國的工廠現在現在需要空櫃回來載送封控期間未能交貨的訂單，然而發現空櫃短缺，船班也少。

今年4月和5月，往來歐洲與亞洲的船班，大約60%都延誤。6月17日時，等在鹿特丹港外的船隻有13艘。