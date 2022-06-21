我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

鳳凰城飆114度高溫 熱浪襲美 年死1500人一半是遊民

鹿特丹港貨櫃場太擠 亞洲海運的空櫃短缺恐惡化

編譯黃淑玲／綜合報導
荷蘭鹿特丹港貨櫃碼頭。（歐新社）
荷蘭鹿特丹港貨櫃碼頭。（歐新社）

彭博資訊報導，亞洲出口商運輸必備的海運貨櫃空箱， 現在卡在荷蘭鹿特丹港，短缺情況可能惡化。主要是目前尚待處理的貨物不斷累積，港方優先處理滿載的貨櫃。

海運專家說，鹿特丹港現在面臨有貨貨櫃和空櫃都爆滿的情況，偏偏碰到上海在3月實施封控措施後，從歐洲前往中國的海運航班減少了。

鹿特丹港方周一（20日）說，過去幾個月由於船期不定，以及進口貨櫃輪停靠時間較長，目前港區貨櫃場異常擁擠，所以部分已卸完貨的空櫃必須先轉移到倉棧場去，來紓解港區貨櫃場滿載問題。

歐洲最大貨運承攬商之一Kuehne+Nagel International表示，碼頭現在只准少部分的空櫃作業，重心放在疏運載貨貨櫃，「愈來愈多的空櫃沒辦法回到出發地，包括亞洲地區」。

物流公司指出，雖然上海本月已經放鬆防疫管制，但船舶不足再加上歐洲港口的延誤，裝載了出口貨品的貨櫃、空櫃一起競爭前往中國貨櫃船上有限的空間。物流公司擔心，這又會再掀起新一波的歐亞間海運之亂。

中國的工廠現在現在需要空櫃回來載送封控期間未能交貨的訂單，然而發現空櫃短缺，船班也少。

今年4月和5月，往來歐洲與亞洲的船班，大約60%都延誤。6月17日時，等在鹿特丹港外的船隻有13艘。

防疫

上一則

對油商課暴利稅？經濟學家：沒那麼簡單 會招致反效果

下一則

英五度升息衝擊 房地產業破產潮

延伸閱讀

拜登簽海運改革法 盼有助抑制運費、緩和通膨

拜登簽海運改革法 盼有助抑制運費、緩和通膨
眾院通過海運改革法 舒緩運價壓力 等拜登簽署

眾院通過海運改革法 舒緩運價壓力 等拜登簽署
航行地中海船舶燃料含硫量 三年後須降至0.1%以下

航行地中海船舶燃料含硫量 三年後須降至0.1%以下
海運亂象 美政府完成調查報告 建議掌握船上空櫃

海運亂象 美政府完成調查報告 建議掌握船上空櫃

熱門新聞

彭博分析師預測，特斯拉的電動車全球銷售龍頭寶座可能只能維持到2024年，因為福斯汽車正急起直追。 美聯社

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

2022-06-15 09:37
史坦普500指數13日跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，在本周聯準會召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。Getty Images

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

2022-06-13 16:40
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

為什麼美股今天休市？原因是這個

2022-06-20 06:35
美國聯準會（Fed）15日一口氣提高利率0.75個百分點，宣示力抗通膨的決心。但有觀察家擔心，Fed在美國成長力道快速減弱之際大舉收緊貨幣政策，可能繼去年誤判通膨情勢之後，又抓錯經濟大方向。 歐新社

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

2022-06-16 07:08
馬斯克。(Getty Images)

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

2022-06-15 00:22
美國聯準會主席鮑爾一個月前表示央行未積極考慮升息三碼，市場擔心他本周可能改變態度。美聯社

聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事

2022-06-13 19:06

超人氣

更多 >
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個
歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失
俄州抬頭見「巨大海嘯自屋後襲來」？網友：快逃啊

俄州抬頭見「巨大海嘯自屋後襲來」？網友：快逃啊