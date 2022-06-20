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對油商課暴利稅？經濟學家：沒那麼簡單 會招致反效果

編譯季晶晶／綜合報導
穆迪分析公司首席經濟學者詹迪警告，對大型石油公司課徵暴利稅可能招致反效果。（路透）
穆迪分析公司首席經濟學者詹迪警告，對大型石油公司課徵暴利稅可能招致反效果。（路透）

白宮想對大型石油公司課徵暴利稅，但穆迪分析公司首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）警告，此舉可能適得其反。

贊迪接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示：「我不支持。因為你會希望能源公司投資，增加供應，部署更多鑽油機。他們願意這樣做是因為能賺錢。」

贊迪說，額外課徵暴利稅不是「良好的經濟學思考」，石油和天然氣公司未哄抬價格。

美國部分民主黨籍國會議員，包括參院財委會主席威登（Ron Wyden）在內，呼籲對營收逾10億美元石油公司的超額利潤課徵21%的「附加稅」，以協助消費者因應創紀錄的高油價，儘管通過立法會是一場苦戰。白宮國家經濟委員會副主席拉馬穆蒂（Bharat Ramamurti）批評，石油和天然氣公司因油價飆漲賺進巨額利潤，「是沒有戰爭時的四倍，太離譜了」。

但贊迪說，暴利稅會阻礙投資，不僅因為能源業者的投資利潤會減少，更重要的是，這給未來獲利創造很大的不確定性，大大降低業者長期投資的可能性。

他說，「中低收入者被高油價壓垮」，他能理解沮喪的政客努力想找到解決方案。但「不造成傷害是首要原則」。

他的評論呼應了前美國總統歐巴馬時期經濟學家Jason Furman的看法，後者最近接受CNN訪問表示，民主黨人攻擊錯對象，「如果業者碰上這種情形都加以處罰，會讓他們不想以同樣的方式擴大產能」。

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