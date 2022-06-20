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今年全球最強貨幣 俄羅斯盧布飆升至7年高位

編譯劉忠勇／綜合報導
盧布今年迄今漲幅擴大到35%，在彭博追蹤的全球貨幣中漲幅居首。（歐新社）
盧布今年迄今漲幅擴大到35%，在彭博追蹤的全球貨幣中漲幅居首。（歐新社）

盧布升至2015年7月以來最高，已經漲到俄羅斯政府希望阻升的地步，因為升值太多，可能會有損俄羅斯的出口競爭力和政府財政狀況。

盧布周一一度上漲1.7%，至1美元兌55.44，今年迄今漲幅擴大到35%，在彭博追蹤的全球貨幣中漲幅居首。儘管俄羅斯央行已將基準利率調高10.50個百分點，並放寬因應西方制裁而祭出的資本管制措施，但盧布依然繼續挺升。

俄羅斯政府誇稱，盧布勁升，可見俄羅斯已安度因入侵烏克蘭而遭國際制裁的狀況，但也不免擔心升值會影響俄羅斯的出口競爭力和財政。盧布漲勢主要美元交易受到管制使然，此外俄羅斯進口崩跌，對美元需求也弱。

周一，盧布的升值引發了俄羅斯政府和央行高層對於盧布匯率目標的議論。俄羅斯第一副總理別洛烏索夫表示，相關部門已討論為盧布匯率設定目標和優先推動經濟成長的事宜。他說，「最佳」匯率為1美元兌70-80盧布。但別洛烏索夫談話數小時後，俄羅斯央行副總裁 Alexey Zabotkin表示，不宜推動這類政策。他在國會預算方面答詢說：「任何與設定匯率目標有關的想法若付諸實施，將不可避免地導致所追求的經濟政策的效益下降及主權喪失。」

前財政部長Alexei Kudrin也表示，俄羅斯不太可能考慮設立目標匯率。與此同時，分析師表示，即使當局有意願，也沒有有效的手段來影響盧布匯率。Locko Bank JSC經濟學家Dmitry Polevoy指出 ，允許外國人出售資產，或許有助盧布走貶，但在政治上是不可能的。

俄羅斯入侵烏克蘭後，盧布起初暴跌，3月10日創下1美元兌121.5275美元的歷史谷底。但在莫斯科強制要求出口商售匯，並要求能源產品的部分買家以盧布付款之後，盧布扭轉跌勢，逆轉勁升118%。

盧布轉升讓俄羅斯免於外匯危機，但也成了央行的心頭之患，因為升值減少了以本幣計價的出口收入，並使俄羅斯的商品在海外更貴。俄國央行已採取一系列寬鬆措施。不過，匯率延續漲勢，反映交易員預料資本管制更全面放寬，也看好官方將提出振興消費需求和經濟成長的措施。

莫斯科時間下午5:00，盧布兌美元升值1.2%，報1美元兌55.74盧布。

俄羅斯 匯率 央行

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