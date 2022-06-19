馬士基CEO：全球化並未瓦解、貨櫃運輸可能很快遭重創

馬士基執行長施索仁說全球化未瓦解，但貿易壁壘日益降低的時代結束了。(歐新社)

全球第二大貨櫃航運業者馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）執行長施索仁（Soren Skou）表示，全球化並未瓦解，但貿易壁壘日益降低的時代結束了。

金融時報報導，施索仁說，他幾乎沒看到美國或歐洲製造商將生產帶回國的證據，相反的，他們在亞洲尋找更多的供應商。

他說：「全球貿易就在那裡。將隨國內生產毛額增減。它沒有變得更自由化，所以我們不會看到更多的成長。它也沒有急劇反轉。」

施索仁的評論與許多企業高階主管的悲觀發言形成鮮明對比，後者相信全球化正遭受攻擊，尤其來自民粹主義政客。馬士基是全球貿易的領頭羊，跨洋運送全球逾六分之一的貨櫃。資料供應商Sentieo上個月發現，該公司在財報發表和投資人大會上提到近岸轉包、境內轉包和海外轉包的次數，是至少2005年以來最高。

施索仁承認民粹主義政治運動的影響和美國缺乏新的貿易協議 ，但他強調，他沒看到供應鏈 的戲劇性變化。他說：「我們沒看到客戶將生產轉移回歐洲。他們在亞洲擴散。很難在短期或甚至是中期看到世界生產消費品的方式發生劇變。」

隨全球經濟成長停滯，馬士基預計今年上半年貨櫃運輸量下降，但因為創紀錄的運費，港口擁堵和供應鏈困境，這家航運公司預測2022年獲利將創新高。

施索仁說，貨櫃運輸可能很快遭重創，因第一波疫情 後導致貨櫃運輸蓬勃發展的因素急速反轉。有可能出現有「長鞭效應」，需求收縮而供應增加，與這兩年航運集團無力因應消費者支出激增的情況恰恰相反。他說，「當情況發生，速度會相當快」，不太可能在下半年初期，如馬士基先前的假設，可能在8月或稍晚。