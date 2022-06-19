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比特幣關鍵價位失守 加密幣產業壓力加劇

編譯陳律安／綜合外電
在聯準會加速升息的壓力下，比特幣等加密貨幣近來慘跌。路透
在聯準會加速升息的壓力下，比特幣等加密貨幣近來慘跌。路透

比特幣近來已跌破數個備受關注的關鍵價位，跌至2020年底以來最低水準；在貨幣政策緊縮的環境下，愈來愈多跡象顯示加密幣產業的壓力加劇。

彭博資訊的數據顯示，比特幣18日一度重挫15%至17,599美元，締造連續12天下跌紀錄，也寫下13日以來最大單日跌幅。乙太幣18日挫跌19%至881美元，創2021年1月來新低。這兩大指標加密幣19日小幅反彈，仍都比去年11月初的歷史高點挫跌逾70%。

比特幣跌破19,511美元關鍵價位，這是比特幣上一輪2017年牛市周期時觸及的高點。在比特幣約12年的交易歷史上，不曾跌破過前一個周期的峰值。

其他加密貨幣也未倖免，彭博資訊追蹤的數位貨幣全數走跌，狗狗幣、Cardano幣、Solana幣、Polkadot幣跌幅介於12~14%，Monero幣和Zcash幣下跌達16%。

CoinGecko資料顯示，加幣貨幣總市值19日約為8,810億美元，去年11月時的3兆美元減少逾2兆美元。

利率走高等多項利空，拖累加密幣等風險資產的行情。Fed 15日把聯邦資金利率調升3碼，為1994年來最大升幅，Fed官員更暗示，年底前將持續積極升息以抑制通膨。

Genesis公司的市場觀察主管艾奇森說，目前是清算潮帶動加密幣跌勢和拖累市場信心，這又造成更多人出場和市場情緒惡化，但結算潮到某個階段會出現疲態。

Coinglass數據顯示，加密幣資產過去24小時內的總清算金額為5,667億美元，比特幣和乙太幣的清算金額分別約為2.71億美元和1.92億美元。

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