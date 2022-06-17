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殘酷的一周...股指全面收跌 史指兩年來最糟

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殘酷的一周...股指全面收跌 史指兩年來最糟

記者張大仁／綜合報導
美股17日盤中波動很大，股價在漲跌之間切換。投資人越來越擔心潛在的經濟放緩。Getty Images
美股17日盤中波動很大，股價在漲跌之間切換。投資人越來越擔心潛在的經濟放緩。Getty Images

華爾街在經歷了殘酷的一周拋售後試圖站穩腳跟，但股指本周全面收跌；史坦普500指數創2020年來最糟單周走勢。

道瓊工業平均指數收跌38.29點或0.13%至2萬9888.78點。史指上揚8.07點或0.22%至3674.84點。那斯達克綜合指數上漲152.25點或1.43%至1萬798.35點。

全日盤中股票波動很大，在漲跌之間切換。投資人越來越擔心潛在的經濟放緩。

本周有幾項關鍵經濟數據低於預期，從5月零售銷售到新屋開工。此外，聯準會(Fed)將基準利率以1994年以來最大幅度調升。

史指本周下跌5.8%，所有11個類股均至少較近期高點低15%。

道指16日跌破3萬點大關，為2021年1月來首次跌破該水平。30支股票的平均水平本周下跌4.8%，為12周以來第11周下跌。以科技股為主的那指本周也下跌4.8%。

牛津經濟研究院首席分析師卡納萬(John Canavan)表示：「很明顯，波動性仍然存在，由於不確定性上升，這種情況將持續一段時間。」「我的確認為，在過去一周極端走勢後，市場已極度疲憊，期待一個為期３天的周末，只是想找個地方安頓下來。」

17日適逢「四巫日」，市場波動加劇。它指的是股指期貨、個股期貨、股票期權和股指期權同時到期，每季出現一次。它通常會導致交易量激增，隨著交易者平倉而導致波動。

受挫的科技股上演反彈。隨著利率上升，投資人大量拋售成長股。亞馬遜上揚2.47%，而特斯拉、蘋果、輝達和Netflix都上漲逾1%。旅遊股嘉年華和挪威郵輪公司也反彈上漲約10%上下；Airbnb也收高6.68%。

道指走跌，主受雪佛龍、沃爾瑪和高盛的拖累；美國運通上漲4.86%和波音上漲2.59%則收回部分跌幅。

所有史指類股都下跌，但消費性非必需品、通訊服務和資訊科技本周上漲逾1%，仍較52周高點下跌逾30%。能源則下跌5.5%。

聯準會(Fed)主席鮑爾17日的評論與Fed本周升息75個基點後抑制通膨的承諾相呼應。他說，Fed「非常專注於將通膨率恢復到我們2%的目標」。

股市的每周走勢引發了進一步的問題，即衰退何時會到來，如果它還沒有發生的話。

富國銀行證券股票策略主管哈維(Chris Harvey)在報告中表示，「近期的衰退已成為許多投資人的定見；現在唯一的問題是它會持續多久以及它對收益影響的嚴重程度。」

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