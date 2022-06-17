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鮑爾重申抗通膨決心 為央行數位貨幣背書

編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾17日重申對抗通膨的決心，並強調美國發展數位美元，有助保障美國在全球的主導地位。路透
Fed主席鮑爾17日重申對抗通膨的決心，並強調美國發展數位美元，有助保障美國在全球的主導地位。路透

聯準會（Fed）主席鮑爾17日發表演說時，重申對抗通膨的決心，Fed「迫切專注於」讓通膨率回到2%目標。他也強調官方版數位美元的發展，有助於在其他國家也各自發展數位貨幣時，能夠保障美國在全球的主導地位。

鮑爾在Fed主持的「美元國際角色」研討會發表開場演說指出，Fed對物價穩定使命的承諾，也使全世界普遍對於以美元作為價值儲藏工具深具信心，「為達此目的，我與同僚們都迫切專注於使通膨率回降到2%的目標」。這是Fed本周升息3碼後，鮑爾首度公開發表演說。

他也說，「央行數位貨幣（CBDC）擁有維持美元國際地位的潛力」。Fed剛完成為期四個月的數位貨幣公共審議期，搜集公眾對數位美元的意見。副主席布蘭納德是數位美元的主要支持者，但理事沃勒持反對立場。

鮑爾表示，「我們在考慮各項回饋訊息時，我們將不會只考慮全世界的現況，而是同時考慮全球金融體系在未來五到十年的演進」。

大西洋委員會指出，目前全世界已有十國推出央行數位貨幣，另外105國正在部署中；該委員會擔心美元一部分的主導地位可能會被中國蠶食。

鮑爾 貨幣 央行

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