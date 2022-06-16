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道指跌破3萬點 那指重挫453點

道指跌破3萬點 那指重挫453點

記者張大仁／綜合報導
道瓊工業平均指數16日自2021年1月以來首次跌破關鍵的3萬點大關。(美聯社)
道瓊工業平均指數16日自2021年1月以來首次跌破關鍵的3萬點大關。(美聯社)

道瓊工業平均指數16日自2021年1月以來首次跌破關鍵的3萬點大關，原因是投資人擔心聯準會(Fed)為抑制通膨而採取的激進做法會使經濟陷入衰退。

在Fed宣布1994年以來最大幅度升息後，美股15日雖上漲，但漲幅被回吐，16日吐得更多。

道指下跌741.46點或2.42%至2萬9927.07點。史坦普500指數下跌123.22點或3.25%至3666.77點。那斯達克綜合指數下跌453.06點或 4.08%至1萬646.1點，觸及2020年9月以來最低水平。

本周股指大幅下跌。史指下跌6%，那指下跌6.1%，而藍籌道指下跌4.7%，邁向最近12周的第11次下跌。

史指和那指均處於熊市區域，分較1月和11月的歷史高點下跌約24%和34%，原因是通膨猖獗和對經濟成長放緩的擔憂令投資人承壓。與此同時，道指比1月5日的盤中高點低約19%。

Aviva Investors策略師史密特(Susan Schmidt)表示，「投資人情緒似乎一次只能專注於一件事。」「昨天，Fed按人們的預期升息。它正在與遠高於人們預期的消費者物價指數(CPI)數據對抗，並引發了對通膨如此激進的擔憂。投資人現在記住，與此相反的是經濟放緩。」

道指自2021年1月以來首次跌破3萬點。2020年11月，當大規模的貨幣和財政紓困措施推動由科技股引領的美股全面反彈時，道指首次突破這個水平，並將主要平均指數推高至當時水平。創歷史新高。

突破3萬點大關讓道指比當時的疫情收盤低點高出60%以上。雖然3萬點不一定是道指的技術水平，但華爾街的許多人將這1000點左右的門檻視為市場的關鍵心理水平。

16日公布的數據進一步證明經濟活動急劇放緩。5月新屋開工率下降14%，遠低於接受《道瓊》調查的經濟學家預期的2.6%。費城Fed 6月商業指數為-3.3，為2020年5月以來首次收縮。

由於對經濟衰退的擔憂日益加劇，家得寶、英特爾、Walgreen、摩根大通、3M和美國運通都創下52周新低，而科技股在前一日反彈後下跌。亞馬遜、蘋果和Netflix均下跌近4%。特斯拉和輝達分別下跌8.54%和5.6%。

旅遊股也走低。聯合航空和達美航空分別下跌8.21%和7.45%，而郵輪公司嘉年華、挪威郵輪公司和皇家加勒比郵輪公司股價都暴跌逾11%。所有主要類股均下跌，其中消費性非必需品和能源類股領跌，各自下跌5%。只有4支道指成分股收升。

必需品類股以穩定的現金流而聞名，在經濟衰退期間可能會保持穩定，交易價格上漲或接近持平。寶鹼上漲0.69%，沃爾瑪走升1.04%。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「Fed在這方面的工作非常緊張，我認為投資人和市場總體上對Fed能夠做到這一點失去很大的信心。」「但事實是，Fed可能落後太久。它們應該更積極地升息，可能從去年年底就應該開始，而市場現在場意識到這一點。」

安聯首席投資顧問埃里安(Mohamed El-Erian)也表達了類似的觀點，他表示全球央行在對抗通膨方面落後並正在「大覺醒」，「現在是該退出這個可預測的大規模注入流動性的人為世界時候了。在這個世界中，每個人都習慣於零利率，無論是投資於不應投資的部分市場，還是以某種方式投資於經濟，我們都會做一些愚蠢的事情。這沒有任何意義。」「我們正在退出那個體制，過程將會十分坎坷。」

市場15日一開始喜歡Fed升息75個基點的計畫以及類似幅度的進一步升息可能性。道指和史指結束連續5天的跌勢，收盤走高。

市場情緒16日似乎再次惡化，因為全球央行採取了更加激進的政策立場，投資人質疑Fed能否實現軟著陸。

瑞士央行隔夜升息，為15年來的首見。英國央行定16日連續第5次升息。

隨著股市下跌，10年期美國國債殖利率下滑，最後交易價格約為3.32%。本周稍早，基準利率升至3.48%以上的11年高點。

投資 升息 指數

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