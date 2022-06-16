投資人擔憂美企業獲利預期過高 可能拖累美股後市

分析師擔憂，目前美企的獲利預期過於樂觀。路透

投資人日益擔憂熾熱通膨、強勢美元及利率 升高可能拖累美國企業的獲利，這也為美股後市增添更多不確定性。

路孚特IBES的數據顯示，儘管最近幾周美企第2季的獲利預測下滑，但第3、4季和全年的獲利預測仍持平甚至增加。截至6月10日華爾街分析師預估，標普500指數成分企業今年獲利將成長9.6%，高於4月初預估的8.8%和年初預測的8.4%。

然而，策略師擔憂，這類樂觀預期可能難以維持。許多專家預期，未來幾周更多美國企業將發布負向展望。多數標普500指數成分企業將在7月中旬後發布第2季財報，在最近幾周包括軟體巨頭微軟和目標百貨 在內的公司紛紛發布悲觀展望。

企業獲利預期縮減可能為市場帶來更多麻煩。投資人已擔憂聯準會（Fed）積極升息 對經濟成長的影響。Fed在最近這次會議升息75個基點（3碼），為1994年來最大升息幅度，今年來已升息6碼。

美國企業面臨的挑戰還包括強勢美元，微軟本月稍早因美元升值而下修年度第4季獲利和營收預測。對需把外幣兌換為美元的美國跨國企業來說，美元匯價升高會侵蝕其獲利。美元今年來升值約9%，原因是利率預期升高和地緣政治緊張情勢加劇。

外界也密切關注零售業和其他非必需消費品業者的業績。這些業者已為通膨飆高所苦，在目標百貨下修利潤率預期、並表示將提供更低的折扣以消化庫存後，拖累沃爾瑪等同業上周股價下挫。

美企的逆風還有油價高漲和利率升高，這兩項因素對科技股和成長股造成壓力。近期中國的防疫封控措施也可能衝擊美企獲利。