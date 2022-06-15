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股神巴菲特本季買回多少自家股票？答案很節制

編譯季晶晶／綜合外電
波克夏公司執行長巴菲特。(路透)
波克夏公司執行長巴菲特。(路透)

波克夏公司執行長巴菲特（Warren Buffett）周三提交的文件顯示，他本季買回的自家公司股票不多。

巴隆金融周刊（Barron's）根據文件估計，波克夏在3月31日到6月14日間買進庫藏股的金額在零到30億美元間。合理估計可能是10億到20億美元。

隨股價上漲，波克夏第1季已放緩買回自家股票的腳步到32億美元，少於2021年的每季70億美元。巴菲特4月30日在波克夏股東大會上說，4月沒買任何庫藏股，這意味所有交易都發生在至少5月1日之後。

以事後諸葛的眼光看，4月不買的決定十分正確，波克夏股價自3月28日創歷史新高到5月1日之間節節下滑，6月至今更大跌約11%。波克夏A股周三上漲0.8%到$418,600美元， B股則攀升0.5%到$278.93美元。

投資人對波克夏買進庫藏股深感興趣，當成巴菲特是否認為該股被低估的徵兆。在第1季，巴菲特覺得股市有更好的賺錢機會，大買股票超過500億美元，尤其加碼對雪佛龍的持股。

有「股神」之稱的巴菲特周一剛把價值約40億美元的9,608股波克夏A股轉成B股，捐給比爾和梅琳達蓋茲基金會在內的五家慈善機構。根據文件，巴菲特手上剩229,016股A股，占比15.6%。把巴菲特持股除以15.6%，可得出A股在外流通股數約1,468,051股，相較於第1季末，少了2,823股，這表示本季買回大約13億美元的股票。

實際買回的金額可能較高或較低，因為15.6%是四捨五入的結果。即使以巴隆估計的最高買回30億美元，相較於去年，很節制。

波克夏將在8月初公布第2季財報時披露庫藏股計畫執行情形。

波克夏 巴菲特 股票

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