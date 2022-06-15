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Fed宣布升息3碼 5大要點一次看

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會15日宣布升息3碼。（歐新社）
美國聯準會15日宣布升息3碼。（歐新社）

美國聯準會周三利率決策和預測的主要內容如下：

1、聯準會升息三碼，升幅是1994年以來最大，到1.5%-1.75%區間，與投資人和經濟學家的預期一致，媒體先前已報導，隨通膨率不斷走高，聯準會可能考慮採取此一舉措；堪薩斯城聯邦銀行總裁喬治獨持異議，她希望升息兩碼。

2、新的點陣圖預測顯示，聯邦資金利率今年底升至3.4%，意味今年還須再升息175個基點，2023年達到3.8%，然後在2024年降至3.4%；先前3月時的預測是，今年升至1.9%，2023和2024年達2.8%。

3、利率會議聲明的重大變化：聯邦公開市場委員會（FOMC）加了一行字說，「堅定致力推動通膨率回到2%目標」，並刪除之前「FOMC預期通膨率回到2%目標，勞動市場維持強健」的措辭。

4、經濟預測顯示，軟著陸料將更崎嶇不平，失業率由2022年底的3.7%升高到2024年的4.1%；2022年和2023年的成長預測由3月的2.8%和2.2%下修到1.7%；聯準會官員仍預計通膨在2023年會顯著下降。

5、重申6月1日開始生效的資產負債表縮表路徑，債券投資組合每月縮減475億美元，9月擴大到950億美元。

聯準會 利率 升息

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