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Fed更偏鷹 對全球造成三大影響

編譯林聰毅／綜合外電
CNBC報導，Fed的立場更加偏鷹，可能造成全球經濟衰退、其他主要央行群起緊縮，以及企業獲利衰退。路透
CNBC報導，Fed的立場更加偏鷹，可能造成全球經濟衰退、其他主要央行群起緊縮，以及企業獲利衰退。路透

美國5月通膨率竄升8.6%至40年最高，促使市場普遍預期，從現在到2023年初，美國聯準會（Fed）將升息九到十次，在接下來的三次決策會議上每次至少升息2碼，基準利率最終將升至4%。

根據財經新聞網站CNBC報導，Fed的立場更加偏鷹，將對全球造成三大影響：

一、全球經濟衰退

Fed的貨幣政策立場更為緊縮，可能在全球經濟產生連鎖效應，景順全球市場策略師Kristina Hooper表示，上周五（10日）的美國通膨數據對全球市場造成衝擊，考量到Fed在某種程度上是世界的中央銀行，肯定可能導致全球經濟衰退。Hooper認為，美國經濟顯然正走向顯著放緩，「軟著陸」愈來愈難實現。

著名經濟學家羅格夫 (Kenneth Rogoff) 在4月指出，美國經濟衰退將抑制全球進口需求，並且嚴重破壞金融市場，尤其是由升息循環引發的經濟衰退。

二、央行的連鎖反應

歐洲央行上周證實，想在7月會議上將主要利率上調1碼，並計劃在9月再度升息。荷蘭銀行ING的全球總經主管Carsten Brzeski對CNBC表示，Fed轉向鷹派對貨幣的影響，可能影響歐洲的政策制定者，「這可能意味著，至少歐洲央行的鷹派將推動比他們目前預期的更多升息，以抵銷歐元疲軟所帶來的通膨衝擊」。

紐約美隆銀行策略師余修遠表示，Fed的激進立場可能會為歐洲央行、瑞士央行和英國央行等機構騰出進一步收緊貨幣政策的空間，以支撐其本國貨幣。他說：「這確實是雙向的，如果其他央行能更大膽地推動升息，讓本國貨幣透過升息而升值，我認為這也有助於導正平衡，並可能抑制美元。」

三、企業獲利衰退

法國興業銀行新興市場和信貸研究主管Guy Stear表示，除了全球經濟衰退的前景外，投資人還應警戒即將到來的「獲利衰退」。

Stear向CNBC表示，在去全球化、能源和投入成本上漲，以及工資上揚的情況下，逾25年來企業獲利占國內生產毛額（GDP）比重增長的趨勢「差不多已結束」。

烏克蘭戰爭和地緣政治分歧為供應鏈和成本帶來的困境，更加劇了升息對企業的威脅。Stear說：「我認為，無論經濟前景如何，沒錯，經濟衰退的可能性正在攀升，但獲利衰退的可能性正以更快速度上升。」

升息 央行 貨幣

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