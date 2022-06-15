油價轉跌 Fed大幅升息陰影打壓金屬和金價

國際原油漲勢消散，民主黨面臨日增的遏制能源成本和通膨壓力下正考慮更多能源立法。Getty Images

國際原油漲勢消散，有跡象顯示民主黨 面臨日增的遏制能源成本和通膨壓力下正考慮更多能源立法。美國最新經濟數據顯示通膨飆升、強化聯準會（Fed）大幅升息 預期後，錫等基本金屬在倫敦全面下跌，黃金期貨也走低。以下是整理自彭博的商品行情：

原油期貨下跌

西德州中級原油（WTI）尾盤時抹去盤中所有漲幅，結算在每桶119美元以下。7月交割合約下跌2.00美元，結算價報每桶118.93美元；布蘭特原油8月合約下跌1.10美元，結算價報每桶121.17美元。

白宮國家經濟委員會副主任Bharat Ramamurti接受彭博電視採訪說，總統拜登 尚未排除對石油公司徵收超額利潤稅的可能性。知情人士透露，民主黨參議員Ron Wyden正計畫提議徵收附加稅，這意味企業根據其利潤率面臨最高可達42%的聯邦稅。美國國家安全委員會協調員John Kirby表示，拜登下月將訪問沙烏地阿拉伯並討論能源生產。

Oanda高級市場分析師Ed Moya說：「能源交易員在準備迎接拜登政府旨在幫助美國人降低加油成本的某種措施，即使這不會產生長期影響。」

基本金屬和貴金屬下跌

倫敦錫價連續二日大跌，其他基本金屬價格亦挫，此前美國5月份生產者價格飆升，凸顯經濟整體面臨持續的通膨壓力，可能會促使Fed繼續急進升息。

錫價周一下跌6.7%，錫價周二一度在倫敦金屬交易所重挫7.6%。隨著錫價跌至近一年來最低，生產商已面臨壓力。中國煉廠把產量減至產能的40%以下以因應暴跌。

當地時間下午5:51，錫價在倫敦下跌5.5%，至每噸31,093美元，為近一年來最低；鋁價下跌2.2%至每噸2,570美元，連續四日走低。

黃金期貨下跌，美國生產者價格指數超預期，強化了市場對Fed急進升息抗通膨的疑慮。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn在電話中說：「作為避險資產，黃金跟債市構成競爭關係，」 對避險資產投資者而言，Fed 如果升息75到100個基點可能會讓債市的吸引力比黃金更高一點。