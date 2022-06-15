麥肯錫估元宇宙商機：2030年全球相關支出達5兆美元

麥肯錫預估，2030年元宇宙相關全球總支出可能高達5兆美元。示意圖。（歐新社）

國際調研機構麥肯錫（McKinsey）發布新報告說，到2030年，企業和消費者與元宇宙 相關的全球年度支出總額可能高達5兆美元。

華爾街日報報導，麥肯錫表示，元宇宙裡電子商務將占大約2-2.6兆美元，而虛擬廣告另占1440億至2060億美元。相較之下，去年人工智慧相關支出僅930億美元。

麥肯錫發表針對元宇宙進行的研究時，公布上述估計，該研究包括對11國3104名消費者的民調結果，以及對10國15個產業的448家公司領導高層的訪調。

麥肯錫將元宇宙定義為主要是線上平台及其體驗，它們不單單發在虛擬現實當中，虛擬世界之間也不要求有相互操作性。該報告預測，元宇宙將包括五種日常活動：遊戲、社交、健身 、商務和遠距學習。麥肯錫資深合夥人Lareina Yee說：「人們表示，聯絡可能是他們最大的興趣。」

79%的受訪者說，他們已經在現有的虛擬世界買過東西，其中47%在遊戲裡買寶物，37%說買過虛擬化妝品，33%透過虛擬平台購買真實世界的物品。

在麥肯錫的研究裡，95%的高階主管表示，他們相信元宇宙將在5到10年內對各自的行業產生積極影響，25%表示，預計5年內能協助推動所屬組織的總利潤成長15%。

但如何在元宇宙裡透過行銷和廣告來帶動企業營收 ，還在實驗當中。Authentic Brands Group旗下的Forever 21在線上遊戲平台Roblox有一款黑色無邊帽很受歡迎，該公司認為「雙生」概念（人們與自己的數位化身穿同款衣服）會讓該款服飾在實體店也賣得好，因此在店內推出。

然而，根據麥肯錫，一些高階主管對此仍持懷疑態度，有31%不確定元宇宙體驗的投資回報率。