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雲端銷售動能強 甲骨文股價大漲10% 寫6個月來最大漲幅

編譯季晶晶／綜合報導
甲骨文上季業績亮麗，雲端銷售展現強勁動能，股價14日大漲超過10%。（路透）
甲骨文上季業績亮麗，雲端銷售展現強勁動能，股價14日大漲超過10%。（路透）

軟體巨擘甲骨文（Oracle） 上季業績亮麗，顯示將客戶轉移到雲端的努力正獲得動能，而且上周已完成收購電子病歷廠Cerner，預料能加速成長，推動股價周二大漲超過10%。但分析師認為，甲骨文仍面臨總經逆風和嚴峻競爭。

甲骨文在紐約收盤時上漲10.41%到70.72美元，寫下去年12月以來單日最大漲幅。該股前一天跌到16個月低點。

在截至5月31日的年度第4季，這家總部在德州奧斯汀的軟體公司周一公布，營收和利潤雙雙優於分析師預期——營收成長5.5%到118億美元，高於市場預期的117億美元，剔除部分項目的每股盈餘為1.54美元，高於平均預期的1.38美元——主要得益於雲端收入大增19%到29億美元，按固定匯率計算，這項收入較一年前成長22%。

展望未來，甲骨文執行長Safra Catz說，本季雲端銷售將成長25%，依固定匯率計算，2023年度可增加30%。上周已完成價值283億美元的Cerner收購案，料能協助甲骨文在醫療保健行業取得進展。加計Cerner，在截至8月底的本季，雲端銷售的增幅還可能達到47%。本季營收預估將增長19%，每股盈餘在每股1.04到1.08美元間。

彭博分析師說甲骨文的最大驚喜在於授權費用，這反映出該公司客戶在不確定時期持續投資，「甲骨文在用戶端和雲端的強大部署令人驚喜」，很好地反映出廣泛的技術支出，對整個行業都是好兆頭。

摩根大通的Mark Murphy在財報公布前表示，通膨和貨幣波動等經濟逆風可能導致企業削減預算，有助推動雲端採用。但快速成長的雲端市場目前由亞馬遜、微軟和Alphabet的Google帶頭。

Stifel Nicolaus分析師Brad Reback指出，Cerner不可能從根本上改變甲骨文的競爭態勢，「該公司在核心基設業務的市占，持續流失給超大規模企業，以及高成長的雲端優先供應商」。Stifel Nicolaus維持對甲骨文的「持有」評等，但目標價由83美元下修到72美元。

甲骨文 雲端 分析師

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