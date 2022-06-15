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500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

記者胡玉立／綜合報導
馬斯克。(Getty Images)
馬斯克。(Getty Images)

凱捷世界財富報告(Capgemini World Wealth)14日發表驚人數據顯示，全球500大富豪2022年迄今財富蒸發達1.4兆元；馬斯克(Elon Musk)、貝佐斯(Jeff Bezos)和查克柏格(Mark Zuckerberg)等美國大富豪財富縮水約8000億元；其中，全球前兩名富豪馬斯克及貝佐斯的財富損失占全美大富豪財富總損失的16%，成為利率飆升和創紀錄通膨下的「大輸家」。

加密貨幣CEO 千億身家僅剩百餘億

但全球今年最大輸家，當屬44歲的加密貨幣交易所「幣安」(Binance)執行長(CEO)趙長鵬(Changpeng Zhao)，他一度擁有的1000億元財富身家，今年迄今消失了856億元，目前僅剩100多億元。

全球500大富豪財富大跳水，和他們去年財富巨幅增長形成極大對比。基於對全國經濟不確定性和對通膨飆升的擔憂，光是13日一天，全球500大富豪淨資產就蒸發2060億元。

2022年全球財富損失前五名「大輸家」分別是：趙長鵬身家減少856億元、馬斯克減少732億元、貝佐斯減少653億元、查克柏格減少644億元，以及法國LVMH集團董事長兼執行長阿爾諾(Bernard Arnault)身家縮水568億元。

2021年因新冠疫情限制放鬆，企業蓬勃發展、獲利創紀錄，世界十大富豪財富飆升高達4000億元；其中，馬斯克增加1210億元，貝佐斯增加45億元。但今年到目前為止，商業決策和全球經濟急轉直下，億萬富翁俱樂部淨資產出現驚人削減。

根據凱捷世界財富報告數據，現年50歲的馬斯克於2021年秋季成為世界首富，財富超過貝佐斯後，他的2700億元身家今年已損失大約四分之一，不到六個月內減少了732億元。根據「彭博億萬富豪指數」(Bloomberg Billionaires Index)14日報告，這位特斯拉負責人淨資產目前約為1970億元。

58歲的貝佐斯損失653億元，約占這位亞馬遜老闆今年1月近2000億元淨資產的三分之一。

查克柏格的全球富豪排名其實在3月已跌出前10名，目前排名第17；他今年財富迄今損失644億元，比他目前的淨資產611億元還要多。

至於阿爾諾的虧損位列第五，今年縮水約568億元，下降近30%。他的淨資產為1212億元，目前全球財富排名僅次於馬斯克和貝佐斯。

阿諾特。(路透)
阿諾特。(路透)
貝佐斯。(美聯社)
貝佐斯。(美聯社)
趙長鵬。(Getty Images)
趙長鵬。(Getty Images)
查克柏格。(美聯社)
查克柏格。(美聯社)

貝佐斯 馬斯克 查克柏格

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