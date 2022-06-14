Fed升息前 史指連跌5日

美股14日繼續下跌。(美聯社)

美股14日繼續下跌，因為市場難以從13日的大幅拋售中反彈，而且在聯準會(Fed)宣布關鍵貨幣政策之前利率飆升。

史坦普500指數 下跌13.75點或0.37%至3735.88點，進一步跌入熊市 區域，較高點下跌逾21%。那斯達克綜合指數上漲19.12點或0.18%至1萬828.35點。道瓊工業平均指數下跌150.79點或0.49%至3萬365.88點。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「這是市場將被迫採取觀望態度的日子之一，當然這似乎是主要股指正在發生的事情。」

他說，「我們真的陷入不上不下的境地。」並指出在重大公告之前來回波動並不罕見。

在整個交易日的幾次反彈嘗試失敗後，股票在交易最後一個小時跌幅擴大。道指盤中最高上揚逾170點，最低下跌逾370點。

由於預期Fed將採取更積極的緊縮政策，利率再次飆升，股市出現波動。10年期殖利率 突破3.45%，創下11年新高，2年期利率上漲14個基點至3.418%。

The Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「如果利率沒有上漲，那麼股市就不會下跌。」

甲骨文上漲10.5%，該軟體公司財報顯示其基礎設施雲端業務的「需求大幅成長」推動獲利成長。在將本季股利提高50%以上並宣布將在董事會中增加3名新董事後，聯邦快遞飆升14.38%，創下20多年來的最佳表現。

寶鹼、可口可樂和聯合健康分別下跌3.12%、2.74%和1.69%，拉低了道指。史指11個類股中有9個下跌，由公用事業股下跌3%和消費性必需品下跌2%帶動。而在聯邦快遞和CH Robinson提振下，道瓊運輸指數上漲2%，並創下3月以來的最佳單日表現。

旅遊股再次下滑，挪威郵輪公司和皇家加勒比公司分別下跌3.72%和4.29%。達美航空也下跌2.58%。

科技股在交易時段出現短暫反彈，由特斯拉、微軟和輝達領漲。最近幾周，隨著投資人轉向消費性必需品等避險類股，科技等成長領域遭受重創，導致那指較高點下跌超過30%。

根據芝加哥商品交易所集團(CME)衡量聯邦基金期貨市場定價的FedWatch工具，交易員現在認為，在15日結束的本周Fed會議上升息75個基點的可能性超過90%。

《華爾街日報》報導，Fed「可能」會考慮升息75個基點，這比許多交易員預期的50個基點要高。

潘興廣場(Pershing Square)負責人阿克曼(Bill Ackman)在一條推文中寫道，Fed「讓通膨失控。因此，股票和信貸市場對Fed失去了信心」。「如果Fed在明天和7月採取75個基點的積極行動」，並承諾在通膨「得到控制」之前積極升息，市場信心就會恢復。

13日美股出現強烈的拋售，史指下跌3.9%至2021年3月以來的最低水平，2020年以來首次收於熊市區域。根據史坦普道瓊指數編製的數據，在上次熊市期間，史指在反彈前下跌了33.9%。數據還顯示，熊市平均持續時間超過18個月。

與此同時，道指13日下跌2.8%，較歷史高點下跌約17%。那指下跌近4.7%，目前較11月的記錄高點下跌逾33%。

投資人14日也消化了另一個重要的通膨數據5月生產者物價指數(PPI)，顯示批發價格上漲10.8%，徘徊在創紀錄的高點附近。