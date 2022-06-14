我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed升息前 史指連跌5日

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

Fed升息前 史指連跌5日

記者張大仁／綜合報導
美股14日繼續下跌。(美聯社)
美股14日繼續下跌。(美聯社)

美股14日繼續下跌，因為市場難以從13日的大幅拋售中反彈，而且在聯準會(Fed)宣布關鍵貨幣政策之前利率飆升。

史坦普500指數下跌13.75點或0.37%至3735.88點，進一步跌入熊市區域，較高點下跌逾21%。那斯達克綜合指數上漲19.12點或0.18%至1萬828.35點。道瓊工業平均指數下跌150.79點或0.49%至3萬365.88點。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「這是市場將被迫採取觀望態度的日子之一，當然這似乎是主要股指正在發生的事情。」

他說，「我們真的陷入不上不下的境地。」並指出在重大公告之前來回波動並不罕見。

在整個交易日的幾次反彈嘗試失敗後，股票在交易最後一個小時跌幅擴大。道指盤中最高上揚逾170點，最低下跌逾370點。

由於預期Fed將採取更積極的緊縮政策，利率再次飆升，股市出現波動。10年期殖利率突破3.45%，創下11年新高，2年期利率上漲14個基點至3.418%。

The Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「如果利率沒有上漲，那麼股市就不會下跌。」

甲骨文上漲10.5%，該軟體公司財報顯示其基礎設施雲端業務的「需求大幅成長」推動獲利成長。在將本季股利提高50%以上並宣布將在董事會中增加3名新董事後，聯邦快遞飆升14.38%，創下20多年來的最佳表現。

寶鹼、可口可樂和聯合健康分別下跌3.12%、2.74%和1.69%，拉低了道指。史指11個類股中有9個下跌，由公用事業股下跌3%和消費性必需品下跌2%帶動。而在聯邦快遞和CH Robinson提振下，道瓊運輸指數上漲2%，並創下3月以來的最佳單日表現。

旅遊股再次下滑，挪威郵輪公司和皇家加勒比公司分別下跌3.72%和4.29%。達美航空也下跌2.58%。

科技股在交易時段出現短暫反彈，由特斯拉、微軟和輝達領漲。最近幾周，隨著投資人轉向消費性必需品等避險類股，科技等成長領域遭受重創，導致那指較高點下跌超過30%。

根據芝加哥商品交易所集團(CME)衡量聯邦基金期貨市場定價的FedWatch工具，交易員現在認為，在15日結束的本周Fed會議上升息75個基點的可能性超過90%。

《華爾街日報》報導，Fed「可能」會考慮升息75個基點，這比許多交易員預期的50個基點要高。

潘興廣場(Pershing Square)負責人阿克曼(Bill Ackman)在一條推文中寫道，Fed「讓通膨失控。因此，股票和信貸市場對Fed失去了信心」。「如果Fed在明天和7月採取75個基點的積極行動」，並承諾在通膨「得到控制」之前積極升息，市場信心就會恢復。

13日美股出現強烈的拋售，史指下跌3.9%至2021年3月以來的最低水平，2020年以來首次收於熊市區域。根據史坦普道瓊指數編製的數據，在上次熊市期間，史指在反彈前下跌了33.9%。數據還顯示，熊市平均持續時間超過18個月。

與此同時，道指13日下跌2.8%，較歷史高點下跌約17%。那指下跌近4.7%，目前較11月的記錄高點下跌逾33%。

投資人14日也消化了另一個重要的通膨數據5月生產者物價指數(PPI)，顯示批發價格上漲10.8%，徘徊在創紀錄的高點附近。

指數 殖利率 熊市

上一則

韓國貨車司機與政府談判達共識 8天罷工落幕

延伸閱讀

高通膨副作用 投資人觀望 這波熊市何時是盡頭

高通膨副作用 投資人觀望 這波熊市何時是盡頭
憂經濟衰退 史指跌入熊市…投資人無處可逃

憂經濟衰退 史指跌入熊市…投資人無處可逃
股指全面崩潰 史指跌入熊市

股指全面崩潰 史指跌入熊市
消費者信心低迷 帶來風險

消費者信心低迷 帶來風險

熱門新聞

史坦普500指數13日跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，在本周聯準會召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。Getty Images

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

2022-06-13 16:40
溫蒂漢堡的小女孩是創始人的女兒。（路透）

溫蒂漢堡logo代言人是創始人女兒，他對此深感後悔

2022-06-12 20:42
諾貝爾獎經濟學獎得主席勒說，美國「非常可能」陷入一場經濟衰退。美聯社

席勒：美國很可能陷入經濟衰退

2022-06-09 08:31
葉倫上周坦承她有關通膨是暫時性的預測是錯誤的。路透

這回可別再說「我錯了」 葉倫稱美國經濟不太可能衰退

2022-06-10 08:21
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎警告，全球將爆發史上最大的崩盤，因此建議投資人買進黃金、白銀、比特幣，甚至是衛生紙等必需品。取材自微博

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

2022-06-06 08:10
投資人擔心美國經濟狀況，美股9日在關鍵通膨報告公布前大跌。(美聯社)

經濟前景堪憂 道指跌638點

2022-06-09 16:26

超人氣

更多 >
美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請
房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣
聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事

聯準會本周可能必須做 1994年以來沒做過的事
王心恬洩全裸驚人下一步 驚曝遇鹹豬手還被臉碰臉

王心恬洩全裸驚人下一步 驚曝遇鹹豬手還被臉碰臉
張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光