比特幣2萬美元大關岌岌可危 加密幣總市值跌破1兆美元

比特幣幾乎跌破2萬美元，加密貨幣總市值已低於1兆美元。（美聯社）

比特幣 周二延續前一交易日的跌勢，因投資 人擔心聯準會可能更大幅度升息以控制通膨，風險資產受衝擊。

全球最大數位貨幣 比特幣一度大跌10%，觸及20824美元，為2020年12月以來最低。由於更廣泛的賣壓持續，乙太幣暴跌20%至2021年1月以來最低，Avalanche、Solana和狗狗幣的跌幅也同步大跌。

前100大加密貨幣的MVIS CryptoCompare數位資產100指數一度暴跌15%。CoinGecko的數據顯示，加密貨幣總市值去年11月曾超過3兆美元，如今已跌破1兆美元。

Oanda美洲市場資深分析師Edward Moya表示：「隨加密貨幣市值跌破1兆美元，人們對加密貨幣的看法非常糟。」他補充說，跌破20000美元大關可能導致讓價格「更難看」的行動。

加密貨幣基金公司Valkyrie Investments的聯合創辦人兼投資長Steven McClurg說：「支持穩定和復甦的基本面還不存在。情況好轉之前可能進一步惡化。」

加密貨幣概念股也下跌。將購買比特幣當作公司戰略之一的軟體公司MicroStrategy Inc.一度下跌28%；網路社交平台推特（Twitter）聯合創辦人多爾西（Jack Dorsey）的Block一度下跌10%；比特幣挖礦公司Marathon Digital Holdings和Riot Blockchain分別重挫19%和16%。

加密貨幣機構Celsius周一凍結提款，加劇市場對此一生態系統的系統性風險將加速數位資產市場崩盤的擔憂。在此之前，Terra/Luna生態系統崩潰已導致該領域籠罩緊張氣氛。