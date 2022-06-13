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投資人觀望 這波熊市何時是盡頭？

編譯洪毅／綜合13日電
通貨膨脹萬物皆漲，圖為剛印好的新鈔。(路透)
通貨膨脹萬物皆漲，圖為剛印好的新鈔。(路透)

美國股市下跌，正式進入熊市，所謂「熊市」(Bear market)，就是指股市下滑至較近期高點低20%之意；在歷史上，會引發此事的原因，多半與泡沫破裂、對經濟前景的恐慌有關，而此次觸發恐慌的原因，則是因為市場擔心通膨率高攀、對聯準會採取行動將導致經濟衰退。

紐約時報(NYT)分析，股市在疫情後的漲勢，與聯準會強力的貨幣政策支持息息相關，但是該政策產生40多年來首見的高通膨副作用；現在愈來愈多跡象表明，聯準會將會撤回政策，讓股市受到顯著打擊。

雖然股市跌入熊市，代表投資人對股票市場、乃至經濟前景十分恐慌、悲觀，但是股市與經濟的走勢並不必然是共生的關係；例如1960年代美股曾三次跌入熊市，但是只有一次1968年那次成功預示之後的經濟衰退。

2000年的網際網路泡沫(Dot-com bubble)破裂，造成股市既深沉而又持久的打擊，史坦普500指數(S&P 500)在兩年多的時間幾乎蒸發一半，但是當時的經濟雖然陷入疲軟，但並未真正衰退，因為沒有出現連兩季國內生產總值(GDP)較前一年同期負成長的情形。

不過，2007年10月開始的股市下滑，確實預告了次級房貸風暴所引發的、二戰以來最嚴重的經濟衰退；在2020年，新冠疫情則是讓史指在33天內蒸發33.9%，是有史以來跌入熊市速度最快的一次，而經濟也是沉重衰退後又快速反彈。

目前的經濟依然有光明面，例如失業率處於數十年來最低點，疫情期間離開就業市場的2200萬人中，已經有95%回到工作崗位，消費支出及房市依然強勁熱絡。

也因為經濟前景並非全然黑暗，且股市終有反彈的一天，因此許多人選擇觀望而非脫手股票，只不過這可能是個很痛苦的過程，例如2002年那次股市反彈後，史指一直要到2007年才恢復到2000年的高點。

熊市 疫情 聯準會

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