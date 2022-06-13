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投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

股神很受傷 巴菲特的波克夏本季投資損失已650億元

編譯黃淑玲／綜合報導
波克夏董事長巴菲特。(美聯社)
波克夏董事長巴菲特。(美聯社)

財經周刊巴隆（Barron's）估計，「股神」巴菲特的波克夏公司的投資組合，本季到目前為止已經損失650億元，主要是蘋果、美國銀行（BofA）和美國運通這幾檔股票連累績效。

巴隆說，以巴菲特龐大的集團財力，第2季以來的帳面損失，還在可控範圍之內。3月底時，波克夏的資產負債表有超過1000億現金或等同現金。當時預估今年的淨利可達300億元。

在第1季底，波克夏的股票投資組合價值為3900億元。如果計入不同會計方式處理的卡夫亨氏（Kraft Heinz），投資組合總規模為4000億元。本季到目前價值跌了大約16%，與同時期標普500的跌幅相當。

其中蘋果占損失的最大部分。本季蘋果股價已大跌約25%，13日收盤報每股131.88美元，而第1季底波克夏持有9億多股的蘋果股票。雖然本季蘋果表現令人失望，但長期投資蘋果的波克夏平均成本約34元，擁有蘋果股票仍讓波克夏賺了850億元左右。

波克夏投資組合中，押注第二多的股票是美銀。美銀本季至今也跌了22%至32.02元。投資第三和第四多的股票雪弗龍（Chevron）、可口可樂，本季股價沒有太大變動。投資比重排第五的美國運通跌幅亦高達22%，目前每股131.88元。

波克夏公司股價最近承受壓力，A股周一（13日）跌3.7%至42萬3700元，與3月底的高點相較，下跌了22%。

波克夏 投資 蘋果

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