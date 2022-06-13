美元指數突破105觸20年新高 比特幣單日慘崩17%

投資人擔心在高通膨壓力下，聯準會積極緊縮貨幣政策會把美國經濟拖入衰退。(路透)

美元指數 周一（13日）觸及20年新高，投資人擔心在高通膨壓力下，聯準會 積極緊縮貨幣政策會把美國經濟拖入衰退，相關疑慮帶動美國公債殖利率飆升，而美股重挫。比特幣單日大跌17%，繼續往2萬美元關卡下探。

美元指數上揚0.12%，報105.20，盤中一度攀升至105.28，為2002年12月以來最高。美元強升，主要因市場擔心全球經濟放緩、同時押注聯準會將積極升息 抗通膨。

美元兌日圓小幅升值0.01%，報134.42日圓。歐元兌美元貶值1.05%，報1.0409美元。

全球金融市場繼續受上周五比預期更熱的美國通膨數據影響，該數據導致風險厭惡情緒 廣泛上升，助長對更激進緊縮政策的押注。

Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示：「美元延續上周五的漲勢，因投資人全面出脫風險資產。」

市場預期，聯準會將在周三升息2碼，包括巴克萊和Jefferies在內的一些機構預期，聯準會將升息3碼。Bechtel說：「升息3碼對於一些堅持2碼的人來說肯定會是一個意外。」他預期這樣的行動會導致美元指數走高。

日圓兌美元在1998年以來的低點附近徘徊。日本內閣官房長官松野博一周一表示，日本政府對最近日圓的大幅下跌感到擔憂，並準備必要時在匯市上做出適當的反應。此外，就在日圓走強之前，日銀總裁黑田東彥發出其迄今為止最明確的警告，即日圓快速下跌正在損害經濟。

凱投宏觀的日本經濟學家Tom Learmouth在報告中指出 ：「決策者愈來愈強硬的語氣，顯示他們可能很快就會從口頭干預升級。」「我們認為，除了以可能的高成本帶來短暫的喘息之外，外匯干預不會產生任何效果。」

反映風險偏好的澳幣兌美元貶值1.7%。

英鎊兌美元貶至一個月低點，紐約尾盤， 英鎊下跌1.4%，至1.2146美元。在數據顯示英國4月經濟意外萎縮後，英鎊面臨賣壓。

比特幣大跌17%至2萬2371.50美元。此前美國主要加密貨幣貸款公司Celsius Network凍結提款和轉帳，這是金融市場動盪使加密貨幣陷入困境的最新跡象。