投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

史坦普500指數13日跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，在本周聯準會召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。Getty Images

2022年美股拋售加劇，史坦普500指數跌至年內新低，收盤跌入熊市區域，因為在本周聯準會(Fed)召開重要會議之前，人們對經濟衰退的擔憂加劇。

史指下跌151.23點或3.88%至3749.63點，為2021年3月以來最低水平，較1月紀錄高點下跌超過21%。在大約3周前的盤中短暫交易後，史指首次收於熊市區域。上次淪入熊市是2020年3月疫情開始時。

道瓊工業平均指數下跌876.05點或2.79%至3萬516.74點，較高點下跌約17%。那斯達克綜合指數下跌530.8點或4.68%至1萬809.23點，距高點下跌逾33%。

在《華爾街日報》報導指稱Fed將考慮在15日升息 75基點，超過目前預期的半個百分點後，主要股指在最後30分鐘觸及盤中低點。

投資 人幾乎無處可逃。美國國債下跌，將10年期殖利率 推至2020年3月以來最高點。比特幣下跌15%。在交易的某個時候，史指每支股票都走低。最後只有5支個股維持不跌。

投資人繼續消化10日高於預期的通膨報告，並為Fed本周稍晚時升息預做準備。

Cresset Capital創始合夥人艾布林(Jack Ablin)說：「任何想看漲的人都找不到任何可以理由。」「目前沒有任何估值不受質疑、利率上升、經濟方向不確定的情況。」

波音、Salesforce和美國運通分別下跌8.77%、6.97%和5.25%，隨著對經濟衰退的擔憂加劇，拖累道指。由於那指觸及52周新低和2020年11月來最低水平，受挫的科技股也遭受重創，Netflix、特斯拉和輝達下跌超過7%。

旅遊股也下跌，嘉年華和挪威郵輪公司分別下跌10.32%和12.3%。達美航空下跌8.28%，而聯合航空下跌10.06%。

史指所有主要類股均出現下跌，能源下跌逾5%，消費性非必需品、資訊科技和公用事業也下跌超過4%。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示，股指大跌可能代表許多投資人正在獲利了結或重新配置投資組合，也可能代表市場處於「投降階段」。

隨著股票拋售，短期利率上漲。10年期美國國債殖利率上漲20個基點至3.35%，因為投資人繼續押注Fed可能不得不採取更積極的措施來抑制通膨。價格與殖利率成反比，1個基點等於0.01個百分點。2年期美國國債殖利率最新上漲23個基點至3.28%。

上周主要股指創下1月底以來最大單周跌幅，因投資人越來越擔心通膨上升將使經濟陷入衰退。勞工統計局10日發布報告，上個月美國消費者物價指數(CPI)同比上漲8.6%，為1981年12月以來最大漲幅，超出經濟學者的預期。

汽油價格周末也升到每加侖5元以上，進一步加劇了對通膨上升和消費者信心下降的擔憂。

與此同時，隨著利率上升，規避風險的投資人繼續拋售加密貨幣，比特幣13日跌破2萬4000元並觸及2020年以來最低水平。包括Coinbase和Microstrategy在內的加密相關公司分別下跌11.41%和25.18%。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)寫道：「加密貨幣比特幣一直是衡量投資人股票風險門檻的重要指標。」「去年買入的大量多頭仍受困，因此很容易看到回調至1萬9500元。這對股市來說將是一個看跌的解讀。」

投資人期待15日Fed將宣布至少升息半個百分點。Fed今年已經2次升息，包括在5月升息50個基點，以防止近期通膨飆升。

某些經濟學家認為，在10日的CPI報告發布後，Fed本周甚至可能升息0.75個百分點。

如果歷史可以作為指導，那麼這種拋售可能還會繼續下去。Bespoke Investment Group的數據顯示，自二戰以來共有14次熊市收盤，平均而言，史指平垮跌幅的中位數為30%，低迷持續時間的中位數為359天。

Truist分析師勒納(Keith Lerner)表示，在今天的拋售中，投資人應在消費性必需品和醫療保健等領域保持「防禦姿態」。這些股票可能無法上漲太多，但表現會相對優於其他類股。

即使價格下跌，艾布林則將黃金視為一個避險的安全港，而持續支付股利的個股也是不錯的選擇。