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市場人心惶惶 美股恐慌指數飆漲近20%

預期聯準會將更積極升息 美股早盤重挫700點

編譯任中原／即時報導
美股13日早盤重挫，道瓊工業指數跌逾700點，標普500指數最低跌到3792.82點，跌入熊市。Getty Images
美股13日早盤重挫，道瓊工業指數跌逾700點，標普500指數最低跌到3792.82點，跌入熊市。Getty Images

美國股市13日早盤重挫，道瓊工業指數跌逾700點，標普500指數最低跌到3792.82點，跌入熊市，那斯達克綜合指數跌逾3.8%，台積電ADR大跌4%，主因為聯準會（Fed）預料將更積極升息

標普500指數已從前波高點回跌逾20%，符合跌入「空頭市場」技術定義，也已跌破「黃金切割率」所提供的支撐。標普500指數5月20日盤中也曾跌破這兩大支撐，但收盤時全力守住，並迎來約9%的反彈，現在又再度面臨考驗。

首先看「空頭市場」臨界點。今年元月初標普指數盤中最高達到4818.62點，回檔20%則為3855點，因此13日早盤指數已經符合「空頭市場」的技術性定義，一旦確定失守，行情有江河日下之危。

再看「費波納契數」（Fibonacci series），也就是所謂的「黃金切割率」。依據此一法則，以標普500指數從2020年3月低點到2022年初頂峰總上升點數，乘以0.382，就是回檔的點數，亦即當指數跌到3,815點時，將能獲得第一道的技術支撐，這也是目前標普指數的多空決戰點。

一些較悲觀分析師認為，由於美國5月通膨率衝高，聯準會勢必加速升息，因此這一波回檔點數應該是之前總漲點數的50%，亦即當指數跌到3,505點時才有強力支撐。

指數 聯準會 升息

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