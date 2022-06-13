市場人心惶惶 美股恐慌指數飆漲近20%

美國通膨率意外竄高加深了聯準會（Fed）擴大升息幅度的疑懼，市場人心惶惶，有恐慌指數之稱VIX指數13日飆漲近20%。美聯社

美國通膨率意外竄高加深了聯準會（Fed）擴大升息 幅度的疑懼，市場人心惶惶，有「恐慌指數 」之稱VIX指數13日盤中飆漲近20%，在沈重賣壓籠罩下，亞洲與歐洲股市哀鴻遍野，美股三大指數期貨應聲倒地，標普500指數即將再墜熊市，賣出美元以外的一切資產，成為市場交易的主要基調。

美國5月通膨上升速度比預期快，勁揚8.6%，一舉站上40年新高，反映投資人恐慌心理的VIX指數13日盤中跳漲19.78%至33.24點。市場人心潰散引爆13日全球股災，亞股首當其衝，開低走低，MSCI亞太股票指數盤中跌深2.4%，為3月7日以來最大跌幅，日本、香港、及南韓等主要股市均跌逾3%。歐股也難逃血洗噩運，泛歐Stoxx 600指數盤中重挫2.3%，英、法、德三大股市也都倒成一片，標普500指數期貨跌逾2.6%，即將再墜入熊市，該指數已從1月高點回跌近19%，而那斯達克100指數更從1月高點慘摔29%。

交易員現在認為，Fed將在未來三場決策會議調高基準利率175個基點（7碼），意味著至少會有一次一口氣升息75個基點（3碼）。Fed上次升息3碼是在1994年11月。除了熾熱的通膨未見冷卻跡象外，中國大陸新一波大規模篩檢引發更多防疫封鎖及供應鏈吃緊疑慮，成為投資人競相減少風險資產曝險的另一主因。債券市場也傳出警訊，備受關注的2年與10年期美國公債殖利率 曲線出現倒掛，預示美國未來可能出現經濟衰退。