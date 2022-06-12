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比桑默斯更悲觀 FT調查7成經濟學家料美國明年陷衰退

編譯洪啟原／綜合報導
美國前財政部長桑默斯敦促Fed在正視通膨的嚴重性，因為經濟衰退風險已近在眼前。(美聯社)
美國前財政部長桑默斯敦促Fed在正視通膨的嚴重性，因為經濟衰退風險已近在眼前。(美聯社)

金融時報（FT）調查，學術界近七成經濟學家預估美國經濟明年將步入衰退，美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）也認為美國明年有陷入衰退的風險，敦促即將在本周開會的聯準會（Fed）正視通膨的嚴重性。

調查顯示，在49位受訪者中約有四成認為，美國全國經濟研究所（NBER）將在2023年第1季或第2季宣布經濟走入衰退。另外三分之一受訪者認為NBER將在明年下半年宣布這個消息。

FT與芝加哥大學布斯商學院全球市場倡議中心（IGM）合作的這項調查顯示，美國經過歷來少見急速的復甦後，目前面臨的阻力持續增加；同時，Fed正進一步升息，設法抑制40年來最熾熱的通膨。

桑默斯12日在CNN電視專訪中說：「當通膨像現在居高不下和失業率位於目前的低水準時，幾乎總是會在兩年內步入衰退。」對於通膨，他說：「Fed的預測往往過於樂觀，我希望他們能充分意識到問題的嚴重性。」

桑默斯指出，美國未來一年內有陷入經濟衰退的風險，兩年內步入衰退的機率高於不衰退者。

桑默斯去年以來持續預測高通膨的情況，他認為通膨路徑取決於俄烏戰爭和該戰爭對油價的影響。桑默斯也說：「通膨可能進一步升高，而且可能不會急速回落。」美國5月消費者物價指數（CPI）比去年同期勁增8.6%，顯示物價壓力日益沉重。

Fed前主席柏南克（Ben Bernanke）則認為，只要供應面的通膨壓力減緩，Fed主席就可能實現所謂的「軟著陸」。

柏南克12日接受CNN電視專訪時說：「現今的美國經濟多壞雜陳，經濟衰退有可能發生。經濟學家預測衰退準度很差，但Fed極有可能、或以合理的可能性實現鮑爾說的『偏軟的著陸』。」

柏南克表示，在這種情況下，有望看到40年來最熾熱的通膨降溫，且不會引發經濟衰退，或只是非常溫和的衰退。他指出，Fed的決策獨立性有政治支持，他希望供應鏈改善、石油和糧食價格回穩或漲幅趨緩。柏南克強調，對Fed失去信心可能導致決策者官員下猛藥。

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