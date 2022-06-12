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美股不妙 史坦普500期指開盤下跌近1% 油價跌幅擴大

編譯葉亭均／綜合報導
紐約證交所交易員。(美聯社)
紐約證交所交易員。(美聯社)

美股期貨指數在12日開盤後跌勢沉重，延續上周五沉重賣壓，因美國5月通膨數據超過預期並達到1981年來新高，使聯準會（Fed）面臨加強緊縮貨幣政策的壓力提高。國際油價同日盤初也大跌超過1%。

在美東時間12日近晚間7時30分左右，那斯達克100期貨合約重挫1.5%，史坦普500指數期貨合約跌下跌近1%，道瓊期指下跌逾170點，跌幅約0.5%，反應市場擔心Fed可能加速升息因應通膨、致使經濟陷入衰退的恐慌心理。

隨著美股期貨和美債合約開盤走低，風險規避情緒將主導今天的市場氛圍。Fed本周二、三將召開利率決策會議，預料升息2碼，但金融市場關注Fed是否會下猛藥升息3碼抑制通膨。

加密貨幣在周末期間也下跌，比特幣過去24小時重挫逾5%，報26,945.50美元，失守27,000美元整數關卡。

國際油價開盤後跌幅也擴大，西德州原油7月期貨下跌1.4%，報每桶118.98美元；布蘭特原油8月期貨跌1.43%至每桶120.27美元。

中國北京和上海疫情又見升溫、恢復大規模篩檢措施，也讓市場擔心中國的「清零政策」路線將反覆實施封城措施，傷害中國經濟和全球供應鏈。

升息 油價 指數

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