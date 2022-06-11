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通膨惡火延燒 Fed本周升息3碼機率增

編譯湯淑君／綜合外電
美國5月通膨率衝上8.6%，本周聯準會（Fed）一口氣升息3碼的可能性大增。 路透
美國5月通膨率衝上8.6%，本周聯準會（Fed）一口氣升息3碼的可能性大增。 路透

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率衝上8.6%，粉碎通膨觸頂下滑的希望，並敲響通膨或已失控的警鐘，也使本周聯準會（Fed）決策官員一口氣提高利率0.75個百分點的可能性大增。

根據CME FedWatch工具網站，聯邦資金期貨市場交易員如今認為，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在6月14日至15日會議上升息3碼（0.75個百分點）的機率達21%，比9日CPI報告公布前的3.6%激增。大多數經濟學家仍認為，本周FOMC仍可能升息2碼，且至少到9月底也維持同樣升息步調。

不過，華爾街分析師紛紛上修預測，如今認為最快本周，FOMC就會加快升息腳步。彭博資訊報導，巴克萊成為第一家喊出升3碼的華爾街大機構，經濟學家米拉領銜的團隊發布報告說，Fed現在有充分理由擴大升息幅度，據此「把6月15日預估升息幅度上修至75個基點」。

Jefferies經濟學家馬科斯卡與席蒙斯也認為，最新CPI數據「將迫使Fed換成高速檔，採取前重後輕的政策緊縮」。

上回Fed升息3碼是在1994年，時任Fed主席是葛林斯班（Alan Greenspan）。

市場原先普遍預期FOMC 6月升息2碼已成定局，但10日出爐的通膨數據比預期熾熱，物價漲勢還蔓延得更廣，從汽油、食物到住宿費全面勁揚，升高Fed更加把勁升息的預期。有些觀察家甚至擔心Fed已對通膨失控。

資產管理公司Laffer Tengler Investments執行長兼投資長騰格勒形容5月通膨數據「糟透了」，不僅整體CPI數據高於預期，連剔除食物與能源的核心CPI也比預期火熱，可見通膨「比預期更持久、更黏」，「Fed 6月會議可能見到升息75個基點」。她並預言，通膨數據沒改善，美股整個夏季走勢恐怕難看。

Fed目前政策利率目標區間是0.75%-1%。決策官員希望循序升息，同時不引發衰退。但通膨持續升溫使經濟「軟著陸」任務更加艱鉅。

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