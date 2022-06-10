道指重挫880點 史指跌至3900

在備受期待的通膨報告顯示物價上漲快於預期，且消費者信心創下歷史新低後，美股10日大跌。美聯社

在備受期待的通膨報告顯示物價上漲快於預期，且消費者信心創下歷史新低後，美股10日大跌。

道瓊工業平均指數 下跌880點或2.73%至3萬1392.79點。史坦普500指數下跌116.96點或2.91%至3900.86點。那斯達克綜合指數下跌414.2點或3.52%至1萬1340.02點。

拋售範圍很廣，道指30支股票 幾乎全部都下跌。紐約證券交易所(NYSE)下跌股票與上漲股票的數量大約為9比1。

蘋果下跌3.86%，而微軟和道氏公司分別下跌4.46%和6.06%。Salesforce下跌4.63%，亞馬遜下跌5.6%。

股市下跌意味著華爾街迎來又一個虧損的一周。道指本周下跌4.59%，過去11周連續第10周下跌。史指和那指分別下跌5.05%和5.6%，為10周來第9周下跌。

5月消費者物價指數(CPI)數據達到1981年以來的最高水平，給股市帶來壓力。報告顯示，物價同比上漲8.6%，不包括食品和能源價格則上漲6%。接受《道瓊》調查的經濟學者預計CPI同比成長8.3%，核心CPI同比增長5.9%。

RBC Capital Markets美國股票策略主管卡瓦西納(Lori Calvasina)說，「這證實了我本周從投資 人那裡聽到的一些擔憂。」她表示，本周對通膨的擔憂一直在推動股市走低。

她補充指出，「這是否會迫使股市保持在其走勢底部？也許。但我認為這還不足以迫使其跌至新低。」

火熱的通膨數據引發了投資人和公眾對美國經濟潛在衰退的擔憂。密西根大學消費者信心指數6月初值遠低於預期，創下歷史新低。

Bleakley Advisory Group策略師布克瓦(Peter Boockvar)說，「它只是加強了CPI數字對消費者心理的影響。這預估將對未來的消費者支出產生負面影響。這是個令人震驚的數字，但這就是當通貨膨脹率如此高時會產生的結果。」

交易員似乎正在為應對物價飆升而採取更激進的聯準會(Fed)做準備。被視為對Fed升息最敏感的2年期美國國債殖利率躍升至3%以上，達到2008年以來的最高水平。

由於投資人努力應對更高的利率和潛在的衰退，科技股面臨壓力。在高盛調降評級後，Netflix價下跌5.1%。晶片巨頭輝達下跌5.95%。

銀行和周期性股票也走低，可能反映出對經濟衰退的擔憂。富國銀行和高盛分別下跌6.04%和5.65%。波音下跌5.03%。

股市在5月底時從2022年的低點反彈，原因是人們猜測可能最糟糕的通貨膨脹已經過去，但10日的CPI報告讓這些希望破滅。史指現較其紀錄高位回落約19%，僅較今年5月的低點高出2%。