台積電市值蒸發千億美元 分析師仍喊買：預估大漲50%

分析師預估台積電股價一年後大漲50%至創新高價位。（美聯社）

彭博資訊報導，台積電 市值今年來蒸發約1000億美元，對尖叫快買進的多頭分析師 來說意義不大。根據彭博彙整賣方分析師的預估，隨著打擊半導體業的總經逆風趨緩，以及投資人將注意力重新轉移到公司基本面，台積電的股價 預計12個月後大漲約50%到創新高價位。

基金經理人也開始認為台積電的跌勢即將結束。群益創新科技基金經理Alex Huang說：「一旦非基本面因素消失，買家可能回籠。」他認為，通膨憂慮及俄烏克蘭戰爭帶來的壓力都將在今年下半年減輕。

包括Mark Li在內的Sanford C Bernstein分析師本月稍早撰寫報告表示：「雖然許多人擔心周期性修正，但我們預測股價上漲，以及強勁定價能力，那能確保台積電今年和明、後年都不斷成長。」

彭博彙整37位分析師的建議，其中34人建議買入，3人說持有，沒有人建議賣出。12個月平均目標價是台幣816.75元，遠高於周四收盤價541元。

在風險方面，投資人先前因為疫情而未在俄烏戰爭爆發前留意警告訊號，並對通膨的發展有歧見，這些都將繼續影響晶片製造商的總經前景。

摩根大通公司Gokul Hariharan在內的分析師周三發布報告說： 「我們認為台積電的股價已經將不景氣考慮在內。但2023年可能下滑的幅度仍不清楚。」不過，他們仍維持買入的評級。

其他分析師沒那麼遲疑。摩根士丹利包括Charlie Chan在內的分析師說，市場目前的緊張情緒，是買進台積電的良機，該公司「前景看來安全」。Chan在上個月月底的報告指出台積電的技術領先地位說，「我們認為現在是加碼的好時機」。