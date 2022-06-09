中國5月出口成長16.9% 優於預期

中國官方9日公布外貿數據，按美元計，五月分出口增長達16.9%，意外優於市場預期。圖為山東青島港口工人在作業。Getty Images

在4月出口增速因疫情 明顯放緩後，中國5月分外貿數據意外優於市場預期。據中國海關總署9日公布的數據，中國5月出口3,082.5億美元，增長16.9%，增速較4月回升13個百分點；進口2,294.9億美元，由4月的持平轉為增長4.1%。

華爾街 日報早前對經濟學家的一項調查，原預期中國5月出口年比將增長8%，進口增長2.5%。

對出口增速回升，上海界面新聞引述分析師 看法指出，一方面，隨著中國疫情緩解，各地逐漸復工復產，同時官方穩外貿政策也有利於支撐出口；另一方面，海外需求雖有所放緩但仍不弱。

據中國海關總署數據，按美元計價，今年前5個月，中國進出口總值2.51兆美元，增長10.3%。其中，出口1.4兆美元，增長13.5%；進口1.11兆美元，增長6.6%。

浙商證券首席經濟學家李超指出，隨著疫情逐步可控，中國國內供應鏈通暢程度將顯著修復，疫情對出口的擾動下降，短期出口可能呈階段性反彈，但下半年外需逐步回落將決定出口漸進回落的特徵。

進口方面，分析師表示，隨著疫情擾動漸下降，經濟修復加上穩增長政策逐步兌現，中國內需也回升，將帶動進口逐步恢復。

另據中國海關總署公布，按美元計，今年前5月，兩岸進出口總值為1,376.4億美元 ，年增11.7%。其中，中國對台出口總值351.1億美元，年增16%；中國對台進口總值1,025.3億美元，年增百分10.3。

今年前5月，台灣對中國累計貿易順差674.2億美元，較去年同期的629.3億美元，成長7.1%。

單月數據來看，今年5月兩岸進出口總值為274.6億美元，台灣自中國進口78.5億美元，台灣出口中國196.1億美元。5月分兩岸進出口總值，較上月微幅收窄。