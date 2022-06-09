經濟前景堪憂 道指跌638點

投資人擔心美國經濟狀況，美股9日在關鍵通膨報告公布前大跌。(美聯社)

由於投資 人擔心美國經濟狀況，美股9日在關鍵通膨報告公布前大跌。

道瓊工業平均指數 下跌638.11點或1.94%至3萬2272.79點。史坦普500指數下跌97.95點或2.38%至4017.82點。那斯達克綜合指數下跌332.05點或2.75%至1萬1754.23點。

賭場股是史指表現最差的類股，拉斯維加斯金沙下跌5.62%，凱撒娛樂下跌3.82%。中國科技股逆轉近期漲幅，拖累那指，拼多多大跌9.62%。

主要科技股也陷入困境，Meta下跌6.43%，亞馬遜下跌4.15%。波音是道指中表現最差的股票，跌幅4.23%。

在10日公布5月消費者物價指數(CPI)報告之前，股指下滑。投資人正在關注通膨是否已經見頂，或者聯準會(Fed)是否需要更加積極地抑制物價上漲。

Bespoke Investment Group在給客戶的報告中說，「過去幾天人們一直在談論這份報告的事實說明，自從Fed主席鮑爾首次開始對通膨採取更鷹派的態度以來，過去6個月通膨對股市的影響有多大。」

盤中主要股指跌幅並不大，直至收盤前最後一小時。通稱華爾街「恐慌指數」的CBOE波動率指數上揚逾2點，收盤站上26，本月首見。

最近幾周，投資人一直在評估美國經濟的健康狀況，因為Fed已開始升息以試圖在不使經濟陷入衰退的情況下降溫通膨。

能源價格上漲和供應鏈持續中斷導致近幾個月通膨居高不下，而一些經濟數據顯示近幾周經濟成長放緩。

Truist資深美國宏觀策略師斯科德爾斯(Michael Skordeles)說，「有很多假性衰退正在發生。不幸的是，在相當長一段時間內，我們不會對經濟有太清晰的了解，無論是美國經濟還是全球經濟，因為有太多東西難以解讀。」

油價小幅下跌，但美國西德州中質原油(WTI)仍保持在每桶120元以上。上周初請失業金人數升至22.9萬人，高於預期的21萬人。

史指已較歷史高點下跌約15%，但在從5月近期低點反彈後，最近幾周一直橫盤整理。該指數本周已下跌約1%。

摩根史坦利投資管理公司資深投資組合經理人史利蒙(Andrew Slimmon)認為，今年股市將從現在開始走高，但在夏季可能會走勢坎坷，5月低點是值得關注的關鍵領域。

他說，「也許會重新測試低點，但我認為不會大幅下跌，因為我相信，即使油價和食品價格上漲，經濟仍將能夠承受現在面臨的衝擊。」

股市似乎與債券殖利率 走勢相反，在歐洲央行發布最新消息後，債券殖利率出現波動。歐洲央行確認在7月升息的計畫，並可能在9月再次升息。歐洲央行還將其對2022年的通膨預期從之前的5.1%調升至6.8%，並調降成長預測。

此外，在宣布調升股利後，Target股價下跌1.39%。該公司在發布令人失望的第1季財報並對第2季發布獲利預警後，調升派發股利。