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因應氣候變遷利器 碳移除行業吸金數十億美元

編譯張佑生╱即時報導
工業活動帶來的二氧化碳是氣候變遷的元凶之一。美聯社
工業活動帶來的二氧化碳是氣候變遷的元凶之一。美聯社

在過去兩個月裡，企業和投資者已承諾提供約20億美元支持有望從大氣中清除二氧化碳的新興技術，此類技術被視為限制氣候變化的關鍵。

上述對除碳這一新興行業的承諾資金已使支持此類技術的資金規模增至先前的30倍左右。這些承諾的資金正在把除碳行業變成一個技術和金融創新的熱門領域。

該行業裡有一家公司籌集的資金超過整個行業先前的籌資總額。《華爾街日報》對PitchBook數據的分析顯示，除碳行業籌資規模的增長速度已超過氣候領域的任何其他行業。

將碳從大氣中吸出並永久地儲存在地下可以消除一些促使地球溫度升高的溫室氣體。這一過程還從來沒有大規模地進行過。

在過去幾個月裡，已有多家機構承諾為從大氣中去除以及儲存的碳支付慷慨的費用，其中包括Google和Facebook 等科技巨頭、諮詢公司麥肯錫公司(McKinsey & Co., Inc.)和BCG、金融公司瑞銀(UBS)和瑞士再保險(Swiss Re)，還有列支敦士登王室。

促進碳移除的計劃解決了這樣一個事實：減少碳排放的努力尚未達到防止地球氣候發生危險變化所需的程度。俄羅斯入侵烏克蘭引發了當前對化石燃料的爭奪，這表明向可再生能源過渡還有很長的路要走。

碳移除技術從空氣中提取碳，然後將其封存長達幾個世紀。減少大氣中碳的舉措已經產生了許多術語。直接空氣捕集是對該戰略的一種常見描述，是碳移除方法之一。碳捕集也與碳移除相關，但被認為是一種不同的方法，碳捕集技術從煙囪等密度較大的溫室氣體來源中抓取碳。從技術上講，碳移除要求更高，因為二氧化碳在大氣中更容易擴散。

企業願意為碳移除買單以達到碳中和的目標。許多公司試圖通過購買碳信用額度來實現這一目標，碳信用額度通常由可再生能源和森林保護產生。許多公司已經斷定，直接移除碳更有效。

華爾街 投資 保險

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