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蘋果供應鏈有多仰賴上海？ 分析師：比安卓低得多

編譯易起宇／綜合外電
瑞信分析師本周報告表示，蘋果供應鏈在中國的復甦前景會比安卓要好。路透
瑞信分析師本周報告表示，蘋果供應鏈在中國的復甦前景會比安卓要好。路透

瑞士信貸（Credit Suisse）分析師在本周公布的報告中表示，若以從上海防疫封控打擊中復甦而言，蘋果供應鏈的前景將勝過安卓

美國銀行（BofA）分析師4月表示：「我們認為蘋果供應鏈的彈性會比安卓好，因為主要代工業者鴻海擁有較多樣性的產能配置。」

分析師表示，鴻海僅有5%產能位在上海浦東地區和鄰近江蘇省，10%至20%是在香港和深圳的「粵港澳大灣區」，其他產能則在中國另外兩個地區以及海外。

相較之下，安卓供應鏈的產能有高達80%是位在大灣區和華東地區，尤其是上海和蘇州。

不過，美銀和瑞信分析師也都表示，安卓供應商的更大問題在於對中國市場的仰賴，以及中國國內智慧手機需求的下滑。

CNBC報導，瑞信分析師6日報告表示：「由於蘋果供應鏈前景優於安卓，整體硬體生產可能在6、7月逐步恢復到正常水準，但半導體需求面的問題將多於供應問題。」

瑞信分析師表示：「根據我們的觀察，iPhone 14的生產時程將維持不變，但因為特定機種的生產延遲或部分零件及晶片短缺，初期產量可能較少。我們認為，新機的整體訂單量將和去年差不多，但最終產量可能因供應鏈瓶頸而有變化。」

蘋果4月下旬表示，上海的所有最終組裝廠都已恢復生產，但防疫封控措施可能使本季營收減少40億美元至80億美元；晶片持續短缺也是影響因素之一。

但iPhone供應商鴻海上周表示，中國防疫封控的影響並不如預期嚴重，全年財測將比今年年初的預期要佳。

分析師 供應鏈 安卓

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