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金磚四國之父：日圓若貶至150 會再掀亞洲金融危機

編譯葉亭均／綜合外電
英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）高級顧問的歐尼爾。(路透)
英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）高級顧問的歐尼爾。(路透)

提出「金磚四國」（BRIC）名詞的著名經濟學者歐尼爾（Jim O'Neill）表示，如果日圓兌美元匯率繼續貶至150日圓，可能會再掀亞洲金融危機。他認為中國大陸無法容忍日圓續貶，會出手干預。

曾任高盛首席經濟學家、現任英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）高級顧問的歐尼爾表示，如果日圓繼續走貶，中國大陸將認為這是個不公平的競爭優勢，同時不希望這樣的貶值威脅大陸經濟。

歐尼爾接受訪問時說：「如果你告訴我日圓匯率衝上150，這可能會讓亞洲金融危機捲土重來。」「如果我們見到日銀堅守『殖利率曲線管控』（YCC），而且我們見到美國公債殖利率繼續上升，這樣的情況和結果會對北京造成實質麻煩，北京可能會運用影響力迫使日本改變其政策。」

歐尼爾說：「與亞洲金融危機相提並論是相當明確的，中國大陸若出手干預也會是相當合理的，原因是它的經濟現在疲弱。」

他指出，在上一回危機時，中國大陸部分地拯救了亞洲地區，做法是「向美國財政部暗示要逆轉其強勢美元的政策，或是中國大陸要讓其貨幣貶值」。歐尼爾說，美國前財長魯賓曾經出手干預，而美元兌日圓大貶了約12日圓，那是事情落幕的開端。中國現在有那樣的影響力，甚至更大。」

日圓兌美元9日盤中一度貶至134.56日圓，為20年來低點，逼近在2002年寫下的135.15日圓低點。

殖利率 匯率 北京

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