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「女股神」說別怕通膨 因為將被庫存太多打散

編譯黃淑玲／綜合外電
方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）。 ( 路透)
方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）。 ( 路透)

有「女股神」封號的方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）周三（8日）要大家別太擔心通膨，鐵口直斷通膨很快就會消散，理由是美國企業現在庫存龐大。

伍德在彭博電視的訪談中說：「在我的職業生涯中，從未見過如此的庫存激增現象，而我已經工作很長一段時間。」她表示，「庫存這麼多，凸顯了一直都在談論的周期因素，因此我們認為通膨將會退散。」

歷經去年的消費者需求飆升但供應鏈卻打結的問題之後，主要零售商都拚命囤貨，現在變得苦於消化過多的庫存。目標百貨（Target）周二就因此在三周內兩度下調獲利展望。

通貨膨脹，加上聯準會（Fed）開始升息，方舟（Ark）旗下以創新為主題的基金承受很大壓力。做為旗艦的方舟創新ETF（代號ARKK）今年重挫了50%。不過伍德強調，投資人雖然一直害怕通膨，「到目前為止，更大的風險是通貨緊縮。」

方舟最有名的押注之一就是特斯拉（Tesla）股票，在至少最近連續四季都減持特斯拉股票的伍德，看著特斯拉股價已挫低近50%，現在又再開始敲進該檔股票。

最近馬斯克分神去進行包括收購推特（Twitter）在內的多個方案，伍德說，馬斯克駐守著自駕系統發展這一點，非常重要。因為她的公司預估，自駕模式的運輸市場，2030年以前可以開創10兆美元營收。

她在訪談中另也提及，正在籌劃設立一個新的「跨界基金」，但因法規限制，她還不能透露更多資訊。

特斯拉 股票 馬斯克

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