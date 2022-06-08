美證交會提議改革股票交易規則 零手續費券商財路被截

美國證券交易委員會提議改革股票交易規則，要券商把散戶訂單送到競價市場。（美聯社）

美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）提議全面改革美國股票市場的交易規則，希望增加券商在處理訂單方面的競爭，以確保散戶獲得最好的交易價格。這可能截斷零手續費券商的財路。

詹斯勒已要求SEC考慮，要求券商把散戶的交易單送到競價市場，通過潛在的 「公開且透明」的逐筆競價機制，幫助散戶獲得最佳報價。

這將從根本上改變批發造市商的商業模式。包括羅賓漢 （Robinhood Markets）、TD Ameritrade和E*Trade等經紀商都將散戶下單發給Virtu Financial Inc.和Citadel Securities等批發造市商，後者向前者支付佣金，這被稱為訂單流回饋（payment-for-order-flow，PFOF）。SEC說，這種做法增加散戶投資 成本。

詹斯勒的改革計畫需要SEC兩次投票通過才能生效，如果成功，將是美國股市超過15年以來的最大一次調整，也是SEC對去年大批散戶透過羅賓漢在內零手續費網路券商，瘋狂買進GameStop和其他網紅股，讓網路券商從造市商賺取大量訂單流回饋金的最直接回應。

根據華爾街 日報，券商和交易公司都強烈反對詹斯勒的提議。他們聲稱，對一般投資人來說，市場運作良好。羅賓漢表示，散戶是當前系統的贏家，享受到零手續費交易的好處。為高頻交易提供遊說的Modern Markets Initiative執行長Kirsten Wegner說，「轉向競價似乎沒必要、時機不對，朝錯誤方向邁進」。

詹斯勒表示，並未排除禁止PFOF做法的選項。他周三說，這種做法存在「內在衝突」，並指出有些零手續費券商未採用PFOF做法。

他說，SEC的新規則將確保所有市場參與者之間充分競爭，為散戶投資人提供最優惠的價格，並將要求經紀商和市場中心披露更多數據，包括每月的價格改進總結和其他統計數據，投資人會因此受益。