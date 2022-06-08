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憂成長放緩 史指收跌1%

記者張大仁／綜合報導
由於投資人關注潛在經濟放緩的跡象，並密切關注債市動向，美股8日下跌。(美聯社)
由於投資人關注潛在經濟放緩的跡象，並密切關注債市動向，美股8日下跌。(美聯社)

由於投資人關注潛在經濟放緩的跡象，並密切關注債市動向，美股8日下跌。

道瓊工業平均指數下跌269.24點或0.81%達3萬2910.9點。史坦普500指數下跌44.91點或1.08%至4115.77點。那斯達克綜合指數下跌88.96點或0.73%至1萬2086.27點。

近日不少企業更新今年財測，投資人正在權衡經濟成長可能正在放緩的跡象。

瑞士信貸在美交易股票下跌1.01%，該行發布第2季獲利預警，理由是貨幣政策收緊和烏克蘭戰爭。管理層在一次產業會議上警告半導體需求減弱後，英特爾下跌5.28%。

與此同時，亞特蘭大Fed的GDPNow追踪器現在顯示第2季成長率僅為0.9%，低於上周的1.3%。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，上周房貸需求達到22年來最低水平。

德意志銀行首席美國經濟學家盧澤蒂(Matthew Luzzetti)之前曾預測經濟會在2023年底前出現衰退，他在給客戶的最新報告中表示，未來幾個月經濟衰退的可能性可能會上升。

他寫道：「我們的主要結論是，隨著金融狀況收緊，今年稍後，前瞻性衰退的可能性看起來會更加險惡。」

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)中表示，隨著聯準會(Fed)繼續收緊貨幣條件，對經濟成長和企業獲利的擔憂可能對股市產生更大的影響。

他說，「市場對這個消息的接受程度比其他情況要好得多，但如果我現在全力投資，我會從桌面上拿走一些籌碼，等待創造更多價值。」

債市走勢可能損害了投資人的情緒，因為10年期美國國債殖利率回升至3%以上。石油價格也上漲，美國指標西德州中質原油(WTI)價格遠高於每桶120元。

能源類股是亮點，收盤創2014年8月來新高。中國科技股也有效推動那指走升，在美上市的京東和拼多多分別上揚7.66%和9.73%。

在其他方面，在美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)詳細說明交易的潛在規則變化，像是可能要求散戶下單改採拍賣方式後，Robinhood下跌3.9%。莫德納(Moderna)在研發的新冠病毒加強劑顯示對新變種病毒的反應更強後，上漲2.19%。

在財報方面，金寶湯在發布強於預期的財報業績後上漲1.6%。

投資人正在關注10日的5月消費者物價指數(CPI)讀數。許多人認為，對於Fed政策的路徑以及是否會繼續以半個百分點大幅升息，這些數據將至關重要。

富國銀行策略師任恩(Scott Wren)在給客戶的報告中表示，「我們認為，一旦預期升息周期出現暫停跡象，股市可能會反彈。積極的消費者數據也可能有助於緩解一些成長擔憂。但在某些情況下，也可能進一步擔心Fed需要採取更積極的措施來冷卻需求。」

他說，「在有明顯跡象顯示Fed成功控制通膨之前，股市反彈可能會遇到阻力，並且無法持續下去。」

由於Fed的激進升息引發了對經濟衰退的擔憂，股市今年來走勢波動。史指較1月創下的歷史高點下跌約14%。上月還在盤中一度短暫跌入熊市區域。與此同時，以科技股為主的那指較歷史高點下跌約25%。

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