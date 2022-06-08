備戰冬季 亞洲LNG價格可能節節上漲 歐洲恐實施配給

亞洲液化天然氣買家已開始忙於確保冬季供應，供應緊張下的競爭可能導致價格上漲。路透

彭博資訊報導，亞洲的液化天然氣 （LNG）買家已經開始忙於確保冬季供應，供應緊張下的競爭可能導致價格進一步上漲。另根據金融時報，國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）警告，歐洲今年冬天可能面臨天然氣配給的風險。

印度的古吉拉特邦石油公司（Gujarat State Petroleum）本月以比夏季高出20%的價格購買冬季交付的LNG。與此同時，全球LNG最大買家之一的韓國天然氣公司（Korea Gas）說考慮增加冬季供應，另外，日本政府尋求加強參與自海外採購燃料。

這些進口商的舉措，加劇了天然氣的需求將超過供給的擔憂，歐洲正逐漸靠海運進口天然氣，以減少對俄羅斯管道輸送天然氣的依賴。北亞12月和1月LNG期貨價上周躍至兩個月高點，現貨價格從3月的創紀錄高點回落後，仍是五年來均價的三倍多。

Neil Beveridge在內的Sanford C. Bernstein分析師周三發布報告說：「即使經過較高的原油價格調整後，LNG價格仍遠高於正常水準。預計消費者會面臨艱辛冬季。」

該投資 機構表示，到今年底，現貨價可能從目前的每百萬英熱單位25美元左右，上漲到超過30美元。假設全球不出現經濟衰退，且對新供應的投資不足，價格將在未來兩年居高不下。

全球最大LNG進口國的中國大陸，因防疫措施抑制燃料需求，今年上半年減少進口約五分之一。雖然大陸進口商還沒有開始購買冬季用量，但Bernstein預期，大陸重新開放後，天然氣需求會反彈。

IEA署長畢羅在接受金融時報採訪時警告，如果中國大陸經濟需求復甦，今年冬季又天寒地凍，歐洲將遭遇能源短缺問題：「若冬季寒冷又漫長，不採取需求面措施的話，不排除歐洲會從大型工業設施開始，實施天然氣配給。」

他說，歐洲各國必須提高能源效率，減少非必要消耗，以抑制能源需求，但補充表示，如果中國大陸的經濟表現不如以往，歐洲的天然氣短缺不會很嚴重。

丹麥氣候部長Dan Jørgensen強化畢羅的警告說，如果歐洲停止進口俄國天然氣，可能需要包括配給在內的應急計畫。歐盟 能源專員Kadri Simson已表示，歐盟正針對全面停止俄國天然氣進口制定應變方案，知情人士說，那包括產業配給在內。